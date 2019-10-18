Родственник сестер Хачатурян не возражает против 20 лет колонии для них

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Племянник Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери, не возражает, если суд вынесет максимально суровый приговор.
"Мне не нужно, чтобы их закрыли на пожизненное, если суд захочет 20 лет дать - пусть дает", - сказал на пресс-конференции в студии телеканала "360" Арсен Хачатурян, который ранее неоднократно заявлял, что считает убийство своего дяди преднамеренным.
8 октября, 16:15РИА НовостиСестры Хачатурян показали, как убивали отца
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
СК после проверки действий Хачатуряна на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления) не стал возбуждать дело против Хачатуряна в связи с его смертью. При этом судмедэкспертизой были установлены факты морального, физического и сексуального насилия Хачатуряна над своими дочерьми.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что суд должен принять во внимание обстоятельства насилия отца над девушками.