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РИА Новости

Родственник сестер Хачатурян не возражает против 20 лет колонии для них

12:36 18.10.2019 (обновлено: 13:26 18.10.2019)
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© АГН "Москва" / Авилов АлександрСестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде
© АГН "Москва" / Авилов Александр
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Племянник Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери, не возражает, если суд вынесет максимально суровый приговор.

"Мне не нужно, чтобы их закрыли на пожизненное, если суд захочет 20 лет дать - пусть дает", - сказал на пресс-конференции в студии телеканала "360" Арсен Хачатурян, который ранее неоднократно заявлял, что считает убийство своего дяди преднамеренным.

Кадр из видео следственного эксперимента с участием сестер Хачатурян
8 октября, 16:15РИА Новости
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
СК после проверки действий Хачатуряна на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления) не стал возбуждать дело против Хачатуряна в связи с его смертью. При этом судмедэкспертизой были установлены факты морального, физического и сексуального насилия Хачатуряна над своими дочерьми.
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
15 октября, 10:14РИА Новости
Адвокаты рассказали подробности издевательств Хачатуряна над дочерьми
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что суд должен принять во внимание обстоятельства насилия отца над девушками.
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