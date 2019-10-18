Родственник сестер Хачатурян не возражает против 20 лет колонии для них

Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде. Архивное фото

Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Племянник Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери, не возражает, если суд вынесет максимально суровый приговор.

"Мне не нужно, чтобы их закрыли на пожизненное, если суд захочет 20 лет дать - пусть дает", - сказал на пресс-конференции в студии телеканала "360" Арсен Хачатурян, который ранее неоднократно заявлял, что считает убийство своего дяди преднамеренным.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.

СК после проверки действий Хачатуряна на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления) не стал возбуждать дело против Хачатуряна в связи с его смертью. При этом судмедэкспертизой были установлены факты морального, физического и сексуального насилия Хачатуряна над своими дочерьми.