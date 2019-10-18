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РИА Новости

Житель Ессентуков пойдет под суд за нападение на женщин из-за закрытия бара

12:34 18.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ПЯТИГОРСК, 18 окт - РИА Новости. Суд на Ставрополье рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Ессентуков, который разозлился из-за закрытия бара и напал с ножом на четырех женщин, сообщает следственное управление СК по региону.
"В Ессентуках СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений по статьям УК РФ "покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений", "причинение тяжкого вреда здоровью", "хулиганство", "угроза убийством", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
9 августа, 15:59РИА Новости
В Ставрополе мужчина напал с ножом на бывшего коллегу
По данным следствия, в феврале текущего года в пивном баре мужчина поссорился с продавцом из-за того, что бар закрывался и нужно было уходить, в процессе конфликта мужчина избил продавца и пивным бокалом ударил по голове двух посетительниц бара. Впоследствии мужчина, угрожая убийством, имевшимся при нем ножом ранил всех трех женщин, отмечает СК. Однако им удалось выманить его на улицу и закрыть за ним дверь, добавляет ведомство. Как сообщается, этой же ночью он причинил ножевое ранение еще одной девушке, которую встретил на улице, и разбил витражное стекло одного из кафе.
"Следователь СКР проделал значительную работу по сбору доказательств: установил и допросил многочисленных свидетелей, провел судебные экспертизы, проверки показаний на месте и комплекс других следственных действий. Сейчас он завершил расследование уголовного дела. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
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Следственный комитет РФЕссентукиПроисшествия
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