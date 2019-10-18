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РИА Новости

Коллегия по жалобам на СМИ назвала спор ЦИК и AP межкультурным и языковым

12:25 18.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Общественная коллегия по жалобам на прессу считает, что спор по поводу корректности интервью главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой агентству Ассошиэйтед Пресс (AP), которое изначально готовилось для англоязычной аудитории, можно считать межкультурным и в значительной мере языковым, говорится в решении коллегии.
Ранее ЦИК обратился в общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило, по мнению комиссии, разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с Памфиловой, допустило искажение фактов. При этом, отметили в ЦИК, само видеоинтервью полностью так и не было опубликовано.
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
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Ассошиэйтед Пресс сообщило, что "приняло к сведению озабоченность представителей ЦИК и согласилось опубликовать разъяснение, чтобы добавить деталей, почему некоторые независимые кандидаты были исключены во время выборов в законодательный орган Москвы". При этом агентство заявило, что никогда не указывало, что будет публиковать видеоинтервью или же его транскрипт.
"Коллегия определяет спор по поводу представленных публикаций АР как межкультурный и в значительной мере языковой, лингвистический в основе", - отмечается в решении коллегии, опубликованном на ее сайте.
В тексте решения отмечается, что, изучив языковые и смысловые особенности оспоренного текста и сопоставив переводы с английского языка, члены коллегии не нашли оснований для обсуждения вопроса о корректности переводов сказанного на русский язык.
"Коллегия напоминает, что оспоренная публикация изначально готовилась для англоязычной аудитории, воспринимающей тексты АР в устоявшейся языковой, культурной, профессиональной журналистской традиции, заметно отличной от очевидной и привычной в России", - отмечается в решении.
Общественная коллегия по жалобам на прессу - независимая структура гражданского общества, она была создана в 2005 году неофициальным соглашением между более чем 80 средствами массовой информации и не медийными неправительственными организациями для осуществления функций третейского суда. Первой и главной практической задачей коллегии является внесудебное разрешение конкретных информационных споров.
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