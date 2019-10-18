Коллегия по жалобам на СМИ назвала спор ЦИК и AP межкультурным и языковым

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Общественная коллегия по жалобам на прессу считает, что спор по поводу корректности интервью главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой агентству Ассошиэйтед Пресс (AP), которое изначально готовилось для англоязычной аудитории, можно считать межкультурным и в значительной мере языковым, говорится в решении коллегии.

Ранее ЦИК обратился в общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило, по мнению комиссии, разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с Памфиловой, допустило искажение фактов. При этом, отметили в ЦИК, само видеоинтервью полностью так и не было опубликовано.

Ассошиэйтед Пресс сообщило, что "приняло к сведению озабоченность представителей ЦИК и согласилось опубликовать разъяснение, чтобы добавить деталей, почему некоторые независимые кандидаты были исключены во время выборов в законодательный орган Москвы". При этом агентство заявило, что никогда не указывало, что будет публиковать видеоинтервью или же его транскрипт.

"Коллегия определяет спор по поводу представленных публикаций АР как межкультурный и в значительной мере языковой, лингвистический в основе", - отмечается в решении коллегии, опубликованном на ее сайте.

В тексте решения отмечается, что, изучив языковые и смысловые особенности оспоренного текста и сопоставив переводы с английского языка, члены коллегии не нашли оснований для обсуждения вопроса о корректности переводов сказанного на русский язык.

"Коллегия напоминает, что оспоренная публикация изначально готовилась для англоязычной аудитории, воспринимающей тексты АР в устоявшейся языковой, культурной, профессиональной журналистской традиции, заметно отличной от очевидной и привычной в России", - отмечается в решении.