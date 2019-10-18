В Ростовской области грибник нашел склад боеприпасов времен войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Матвеево-Курганского района Ростовской области во время сбора грибов нашел в лесополосе склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.
"Во время сбора грибов в полутора километрах от разъезда Закадычное Новониколаевского сельского поселения местный житель обнаружил склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, всего 79 штук", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что среди боеприпасов минометные мины, снаряды различных калибров, а также ручные и противотанковые гранаты. В настоящее время территория с опасными находками оцеплена, в ближайшее время боеприпасы будут вывезены и уничтожены.
С начала года на территории Ростовской области обнаружено более 500 взрывоопасных предметов. Большая часть из них найдена на территории Матвеево-Курганского, Неклиновского и Аксайского районов.
Во время Великой Отечественной войны наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы.
За боевые отличия при освобождении Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков 11 соединениям и частям были присвоены почетные наименования "Донские". До сих пор на территории области находят останки солдат и снаряды.