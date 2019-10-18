В Ростовской области грибник нашел склад боеприпасов времен войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Матвеево-Курганского района Ростовской области во время сбора грибов нашел в лесополосе склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

"Во время сбора грибов в полутора километрах от разъезда Закадычное Новониколаевского сельского поселения местный житель обнаружил склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, всего 79 штук", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди боеприпасов минометные мины, снаряды различных калибров, а также ручные и противотанковые гранаты. В настоящее время территория с опасными находками оцеплена, в ближайшее время боеприпасы будут вывезены и уничтожены.

С начала года на территории Ростовской области обнаружено более 500 взрывоопасных предметов. Большая часть из них найдена на территории Матвеево-Курганского, Неклиновского и Аксайского районов.

Во время Великой Отечественной войны наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы.