Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T12:25Z
https://ria.ru/20191018/1559934025.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152030/11/1520301156_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_276ee9b56e848168e547bbe51f3daf94.jpg
РИА Новости

В Ростовской области грибник нашел склад боеприпасов времен войны

12:25 18.10.2019
1987
CC0 / chapay / Загородная дорога
Загородная дорога
CC0 / chapay /
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Матвеево-Курганского района Ростовской области во время сбора грибов нашел в лесополосе склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.
"Во время сбора грибов в полутора километрах от разъезда Закадычное Новониколаевского сельского поселения местный житель обнаружил склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, всего 79 штук", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что среди боеприпасов минометные мины, снаряды различных калибров, а также ручные и противотанковые гранаты. В настоящее время территория с опасными находками оцеплена, в ближайшее время боеприпасы будут вывезены и уничтожены.
С начала года на территории Ростовской области обнаружено более 500 взрывоопасных предметов. Большая часть из них найдена на территории Матвеево-Курганского, Неклиновского и Аксайского районов.
Снаряды
11 октября, 13:35РИА Новости
В Москве в Курчатовском институте нашли боеприпас времен войны
Во время Великой Отечественной войны наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы.
За боевые отличия при освобождении Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков 11 соединениям и частям были присвоены почетные наименования "Донские". До сих пор на территории области находят останки солдат и снаряды.
515000
Обсудить 0
Ростовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
РИА
Новости
Дым поднимается из сирийского города Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Сирийские курды заявили, что Турция ведет обстрелы вопреки договоренностям
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Лента
новостей
Валерий Сюткин
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
Пассажирский самолет в небе
В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва
Серийный маньяк Валерий Макаренков. Кадр из оперативной съемки
Кузьминский душитель: как маньяк-велосипедист 27 лет охотился на девушек
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск оценил российское образование
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
В МВД раскрыли подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом
Церковь на острове Санторини
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
Оформление тематического поезда, посвященного МЦД
В московском метро разъяснили принцип формирования тарифов МЦД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
10:39Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
Лента новостейМолния