Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T12:22Z
https://ria.ru/20191018/1559933871.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155972/78/1559727898_0:227:3064:1951_1036x0_80_0_0_3a7f9c84e31a8d1e8a5d77290f9e7db2.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Рас-эль-Айн продолжаются боевые действия, заявили в ООН

12:22 18.10.2019
304
© REUTERS / Murad SezerДым над городом Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
Дым над городом Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
© REUTERS / Murad Sezer
ЖЕНЕВА, 18 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Несмотря на объявленную приостановку на 120 часов турецкой операции в Сирии, обстрелы в районе Рас-эль-Айн продолжаются в пятницу, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.
"Несмотря на объявление о прекращении огня, мы получаем сообщения, что обстрелы продолжаются в районе Рас-эль-Айн", - сказал он.
Турецкие военные в районе Манбиджа, Сирия
Вчера, 11:04Война в Сирии
Эксперт прокомментировала соглашение США и Турции по Сирии
По его словам, в других районах перемирие соблюдается.
Президент Турции Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Соглашение о прекращении огня на границе Турции и Сирии распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
111100
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМайк ПенсЙенс ЛеркеСирияООНВ мире
Рекомендуем
Сирийские военные
Сирийская армия перебрасывает артиллерию к границе с Турцией
РИА
Новости
Турецкие военные в районе Манбиджа, Сирия
Эрдоган пригрозил США продолжить операцию в Сирии
Турецкая военная техника на границе с Сирией
Эксперт рассказал, зачем США и Турция договорились о перемирии в Сирии
Турецкие военные
Турецкий военный убит при патрулировании границы с Ираном
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России прокомментировали операцию спецназа Косово на севере края
Турецкие военные в районе Манбиджа, Сирия
Эксперт прокомментировала соглашение США и Турции по Сирии
Символический сварной шов Турецкого потока
Первую нитку "Турецкого потока" начали заполнять газом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал ориентиры госуправления в Белоруссии
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
СМИ сообщили об авиаударе Турции по гуманитарной колонне в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре
Эрдоган раскрыл детали соглашения с США по Сирии
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись почти тысяча беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал сообщения о продолжении обстрелов в Сирии дезинформацией
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал соглашение США и Турции по Сирии событием со знаком плюс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
10:39Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
Лента новостейМолния