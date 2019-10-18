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РИА Новости

У посольства Эстонии в Москве начался массовый пикет активистов МГЕР

12:21 18.10.2019 (обновлено: 14:30 18.10.2019)
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© РИА НовостиПикет "Молодой Гвардии" у посольства Эстонии в Москве
Пикет Молодой Гвардии у посольства Эстонии в Москве
© РИА Новости
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) проводят у посольства Эстонии в Москве массовый пикет, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты, собравшиеся у здания дипмиссии в Калашном переулке, протестуют против запрета членам организации въезжать в Эстонию. Планируется, что они оставят на асфальте надпись в цветах эстонского флага: "Эстония. Въезд только для тех, кто забыл свою историю!"
Как заявили РИА Новости в пресс-службе МГЕР, акция согласована мэрией Москвы.
Молодогвардейцы уже провели у посольства Эстонии несколько одиночных пикетов. По словам председателя координационного совета движения Дениса Давыдова, они намерены проводить такие акции ежедневно.
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На прошлой неделе российский МИД заявил, что Таллин внес одну из активисток МГЕР в список лиц, которым на десять лет запрещен въезд в Эстонию, а еще три участника движения числятся в соответствующей базе данных на сайте эстонского МВД. Позже выяснилось, что запрет стал реакцией на участие активистов в акции "Бессмертный полк", которая прошла в Эстонии 9 мая.
МИД пообещал не оставить без ответа эти действия Эстонии и призвал правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить внимание на ситуацию.
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