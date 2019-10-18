У посольства Эстонии в Москве начался массовый пикет активистов МГЕР

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) проводят у посольства Эстонии в Москве массовый пикет, передает корреспондент РИА Новости.

Активисты, собравшиеся у здания дипмиссии в Калашном переулке, протестуют против запрета членам организации въезжать в Эстонию. Планируется, что они оставят на асфальте надпись в цветах эстонского флага: "Эстония. Въезд только для тех, кто забыл свою историю!"

Как заявили РИА Новости в пресс-службе МГЕР, акция согласована мэрией Москвы.

Молодогвардейцы уже провели у посольства Эстонии несколько одиночных пикетов. По словам председателя координационного совета движения Дениса Давыдова, они намерены проводить такие акции ежедневно.

На прошлой неделе российский МИД заявил, что Таллин внес одну из активисток МГЕР в список лиц, которым на десять лет запрещен въезд в Эстонию, а еще три участника движения числятся в соответствующей базе данных на сайте эстонского МВД. Позже выяснилось, что запрет стал реакцией на участие активистов в акции "Бессмертный полк", которая прошла в Эстонии 9 мая.