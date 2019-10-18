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РИА Новости

"Газпром" уведомил Украину о необходимости урегулировать судебные споры

12:18 18.10.2019 (обновлено: 12:33 18.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичАлексей Миллер
Алексей Миллер
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Алексей Миллер. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Газпром" уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров с "Нафтогазом" до заключения нового контракта на транзит газа через украинскую территорию, сообщил глава российского газового холдинга Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - сообщил Миллер, отметив, что подобных споров достаточно много.
Глава "Газпрома" отметил, что решение Стокгольмского суда фактически внесло дисбаланс в оба контракта с Украиной - на транзит и поставку газа в страну. При этом он также упомянул решения, которые были приняты украинскими судами по так называемому антимонопольному делу против "Газпрома".
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"Абсолютно надуманная история - по одной простой причине, что "Газпром" не осуществляет никакой транспортной деятельности на территории Украины", - заявил Миллер.
"Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей", - добавил он.
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Ситуация на УкраинеПереговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСНафтогаз УкраиныАлексей МиллерДмитрий МедведевЕвросоюзМоскваГазпромУкраинаЭкономика
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