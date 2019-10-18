В Новосибирске заработала школа, где десятиклассница покончила с собой

Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы

Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы

© Фото : паблик "На ОбьГЭСе" Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы

НОВОСИБИРСК, 18 окт – РИА Новости. Новосибирская средняя школа №112, где в четверг покончила с собой пятнадцатилетняя ученица, в пятницу открылась для приема детей, с которыми работает психолог, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации со ссылкой на данные городского департамента образования.

"Школа №112 открылась сегодня для приема детей, образовательный процесс обеспечен, в школе работает психолог", - сообщил собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что пятнадцатилетняя ученица десятого класса школы в Новосибирске, предположительно, покончила жизнь самоубийством в туалете учебного заведения. Позже прокуратура подтвердила, что, по предварительным данным, это суицид. СК по факту смерти девочки возбудил уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, в том числе ее активность в социальных сетях, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным департамента образования мэрии Новосибирска, девочка проживала в полной семье – мама, отчим, в семье есть еще один ребенок 2015 года рождения. В школе № 112, где она училась только с сентября этого года, каких-либо вопросов к ней не возникало.