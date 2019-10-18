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РИА Новости

Первую нитку "Турецкого потока" начали заполнять газом

12:16 18.10.2019 (обновлено: 12:22 18.10.2019)
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© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
Символический сварной шов Турецкого потока
© Фото : "Турецкий поток"
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
"Началось заполнение природным газом первой из двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток". Это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию", - говорится в релизе.
"Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов. Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года", - отмечается в сообщении оператора.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Обе нитки планируется построить до конца 2019 года.
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