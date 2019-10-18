Первую нитку "Турецкого потока" начали заполнять газом

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.

"Началось заполнение природным газом первой из двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток". Это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию", - говорится в релизе.

"Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов. Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года", - отмечается в сообщении оператора.