Мэрилин Мэнсон опубликовал клип на американскую традиционную песню

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мэрилин Мэнсон опубликовал на YouTube клип на народную американскую песню God's Gonna Cut You Down.

В черно-белом ролике, действие которого начинается в гостиничном номере, рок-исполнитель держит в руках то винтовку, то гитару, после он отправляется на старом пикапе в пустыню, чтобы похоронить неизвестного покойника, которым в итоге оказывается сам Мэнсон.

В Америке God's Gonna Cut You Down — традиционная песня, в тексте которой обращение к грешникам с предупреждением, что кара их настигнет.

Ее исполняли многие музыканты в разных жанрах. Например, джазовая певица и политическая активистка Одетта Холмс, "король рок-н-ролла" Элвис Пресли, один из самых известных кантри-певцов Джонни Кэш и даже Моби.