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РИА Новости
Культура

Мэрилин Мэнсон опубликовал клип на американскую традиционную песню

14:01 18.10.2019
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мэрилин Мэнсон опубликовал на YouTube клип на народную американскую песню God's Gonna Cut You Down.
В черно-белом ролике, действие которого начинается в гостиничном номере, рок-исполнитель держит в руках то винтовку, то гитару, после он отправляется на старом пикапе в пустыню, чтобы похоронить неизвестного покойника, которым в итоге оказывается сам Мэнсон.
В Америке God's Gonna Cut You Down — традиционная песня, в тексте которой обращение к грешникам с предупреждением, что кара их настигнет.
Ее исполняли многие музыканты в разных жанрах. Например, джазовая певица и политическая активистка Одетта Холмс, "король рок-н-ролла" Элвис Пресли, один из самых известных кантри-певцов Джонни Кэш и даже Моби.
Впервые God's Gonna Cut You Down в исполнении Мэрилина Мэнсона появилась в саундтреке фильма "24 часа на жизнь" (2017 год) с Итаном Хоуком в главной роли.
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