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РИА Новости

ЦБ не видит необходимости в допмерах по сдерживанию долговой нагрузки

12:09 18.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЦентральный банк России
Центральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Банк России планирует оценить работу показателя долговой нагрузки, пока не видит необходимости во введении дополнительных мер для сдерживания роста долговой нагрузки, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах осенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
Все российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября обязаны при выдаче кредитов и займов физлицам от 10 тысяч рублей рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика.
"... Мы действительно ввели с 1 октября новый показатель долговой нагрузки. Будем сейчас внимательно смотреть, как он работает. Если нужно, будем его калибровать, что называется. Пока, на наш взгляд, дополнительных мер не нужно… Конечно, эти меры действуют с некоторым лагом во времени, нам нужно будет какое-то время, чтобы его уточнить", - сказала она, комментируя вопрос в необходимости дополнительных мер в связи с ростом долговой нагрузки населения.
Набиуллина также напомнила, что регулятор предпринял ряд мер еще и до введения показателя долговой нагрузки. "Мы уже предприняли ряд мер, начали предпринимать еще с середины прошлого года, когда повышали коэффициенты риска по этому кредитованию. На наш взгляд, это дает свой эффект. Во-первых, финансовые институты имеют дополнительный буфер капитала. В случае ухудшения ситуации этот капитал служит для абсорбирования убытков", - подчеркнула глава ЦБ.
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Банк России не раз заявлял, что фиксирует рост долговой нагрузки россиян. Так, в сентябре регулятор сообщил, что кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионах. При этом совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ за первую половину 2019 года вырос до 10,4%, что является пиковым значением с 2014 года.
Однако Набиуллина призвала присмотреться к данному показателю, поскольку структурно он отличается от того, что был в 2014 году. "Общая долговая нагрузка действительно 10,4%, но в ней сейчас больше доли ипотеки, если сравнивать с 2013-2014 годами. У нас доля ипотеки выросла, и это меняет все-таки отношение к этой долговой нагрузке, потому что долговая нагрузка по необеспеченным потребительским кредитам еще не достигла пика 2013 года", - сказала она.
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