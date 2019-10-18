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РИА Новости

Опрос показал, как россияне оценивают уровень развития медицины в стране

12:08 18.10.2019
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более половины россиян считают, что уровень развития медицины в РФ ниже, чем в передовых странах мира, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Отвечая на вопрос о том, какой в настоящее время уровень российской медицины по сравнению с передовыми странами мира, 58% респондентов ответили, что ниже; 22% - такой же, 9% - выше, а 11% затруднились ответить.
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В то же время мнения россиян об уровне развития российской медицины по сравнению с передовыми странами через 10 лет разделились: 32% считают, что он будет таким же; 30% респондентов полагают, что уровень будет более низким; 21% - более высоким, а 18% затруднились ответить.
Опрос "ФОМнибус" проводился 12–13 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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ФОМнибусЗдоровье - ОбществоФонд "Общественное мнение"РоссияОбщество
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