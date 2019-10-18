Опрос показал, как россияне оценивают уровень развития медицины в стране

Отвечая на вопрос о том, какой в настоящее время уровень российской медицины по сравнению с передовыми странами мира, 58% респондентов ответили, что ниже; 22% - такой же, 9% - выше, а 11% затруднились ответить.

В то же время мнения россиян об уровне развития российской медицины по сравнению с передовыми странами через 10 лет разделились: 32% считают, что он будет таким же; 30% респондентов полагают, что уровень будет более низким; 21% - более высоким, а 18% затруднились ответить.