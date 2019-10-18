Ключевые игроки газовой индустрии обсудили актуальные вопросы отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - Дирекция Петербургского международного газового форума. В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 1 по 4 октября 2019 года состоялся IX Петербургский международный газовый форум. Его посетили более 30 000 участников из 55 стран, в том числе 5500 делегатов. В рамках выставочной программы свои разработки для газовой отрасли продемонстрировали 535 компаний.

На пленарном заседании "Стратегические приоритеты международного энергетического партнерства" участники обсудили потенциал объединения усилий отрасли для выработки и распространения самого экологичного энергетического ресурса – газа.

Елена Бурмистрова, заместитель председателя правления компании "Газпром", генеральный директор компании "Газпром экспорт", в своем выступлении обозначила одну из ключевых задач отрасли, которая проявляется в попытках нефтегазовых компаний приспособить регуляторные нормы под потребности бизнеса. Она считает, что такой подход вредит экономической и правовой системе, инвестиционному климату, а также наносит отрасли репутационный ущерб. Спикер не оставила без внимания и экологическую повестку: "Мы должны подходить к делу с холодным рассудком. Мгновенно сократить выбросы СО2 до нуля невозможно технологически, из-за этого тысячи людей могут лишиться рабочих мест, а такой результат не нужен никому".

Поддержал эту мысль Марио Мерен, председатель правления, главный исполнительный директор компании Wintershall Dea GmbH, сказав, что отрасль должна стремиться к выполнению климатических задач. "В Германии решили отказаться от угля, таким образом мы на 20% снизили выбросы СО2 в год. Это неплохой результат, учитывая, что наша промышленность одна из самых развитых", – поделился опытом спикер. Кроме того, он призвал игроков отрасли к объединению, так как это единственный способ, который позволит достичь процветания.

"Уильям Гершель открыл способ измерения температуры света. Большинство на этом остановилось бы, но только не он. Гершель направил свет дальше красного спектра и таким образом открыл инфракрасное излучение. Нам нужно следовать его примеру – мыслить глобально и не считать, что мы уже все открыли, а идти дальше", – призвал коллег Маартен Ветселаар, директор по газовому бизнесу и новым источникам энергии, член исполнительного комитета компании Royal Dutch Shell PLC. Спикер считает, что, несмотря на все достижения по сокращению выбросов углекислого газа, отрасли рано почивать на лаврах.

Джо М. Канг, президент Международного газового союза, сделал акцент на сложностях перехода на новую энергетическую политику, поскольку осуществить это "по взмаху волшебной палочки" невозможно. Единственный доступный путь – инновации и технологии, для разработки которых все заинтересованные люди разных поколений должны объединиться. "Сейчас молодые люди сами говорят о климатической катастрофе, и это вызов для нас", – отметил глава Международного газового союза, имея в виду Грету Тунберг.

Упомянул о смене энергетической парадигмы в Европе и переходе с угля и атомной энергетики на газ Ульф Хайтмюллер, председатель правления компании VNG AG. По его словам, непокрытая потребность Европы в газе составляет около 120 млрд кубометров в год, ее могут удовлетворить поставки из России, поэтому компания так дорожит сотрудничеством с "Газпромом", которое длится уже 46 лет. "Роль России очень велика. Раньше была холодная война, трения, которые мешали строить тесные отношения, но посмотрите, чего удалось достичь в сотрудничестве Германии с "Газпромом". Полвека назад газового рынка вообще не было. Он был построен нашими совместными усилиями. Это и "Северный поток – 2", и строительство подземного газового хранилища "Катарина", и другие совместные проекты", – подчеркнул Хайтмюллер.

Райнер Зеле, председатель правления, главный исполнительный директор компании OMV AG, заявил, что Европейский союз не вкладывается в развитие газовой инфраструктуры и блокирует сторонние инвестиции. "Газпром" готов инвестировать деньги в инфраструктуру, мы вместе делим риски, и если третьи стороны пытаются заблокировать нашу инвестиционную деятельность, то мы должны пересмотреть условия партнерства", – добавил он. Спикер также отметил, что европейский рынок жаждет импорта, поэтому поставщикам придется предлагать конкурентные условия и вкладываться в диверсификацию путей поставок.

Лин Сяо, вице-президент компании PetroChina Company Limited, поделился с участниками заседания перспективами китайского рынка сбыта. "Китай будет следовать Парижскому соглашению по климату. Наша страна – лидер по выбросам, и газ поможет нам изменить это. К 2020 году доля газа в структуре первичного потребления составит 10%, а к 2030 году – 15%", – сообщил он. По прогнозам эксперта, к 2035 году спрос Китая на газ будет составлять около 24% от мирового спроса, а потребность в этом энергетическом ресурсе составит 610 млрд кубометров в год к 2035 году и 900 млрд кубометров – к 2050-му.



Деловая программа ПМГФ в этом году объединила более 90 мероприятий в рамках 15 тематических направлений: социальная и кадровая политика нефтегазового комплекса; молодежный день; международный диалог; газомоторное топливо; продукты природного газа; проектирование; газораспределение и газопотребление; автоматизация нефтегазовой отрасли и IT; технологическое развитие; импортозамещение и экспорт в нефтегазовом секторе; энергетика и газ; нефть; инвестиции и финансирование; экология; водород.

В рамках Газового форума состоялся финиш традиционного международного автопробега "Голубой коридор – газ в моторы 2019", стартовавшего 29 августа в Турции. В церемонии по итогам пробега приняли участие председатель совета директоров компании "Газпром" Виктор Зубков, вице-президент по закупкам газа компании Uniper SE Уве Фип, заместитель председателя правления компании "Газпром" Виталий Маркелов, член правления компании "Газпром" Вячеслав Михаленко, генеральный директор компании "Газпром газомоторное топливо" Олег Мелехин. На мероприятии представили транспортные средства, проехавшие российский участок "Голубого коридора" на компримированном природном газе. Состав участников был патриотичным: компактный автомобиль LADA Vesta, двухтопливный минивэн LADA Largus, грузовой автомобиль ГАЗон NEXT, автобус Lotos. Немецкий Volkswagen тоже принял участие в пробеге по России, подчеркивая партнерство Германии и компании Uniper SE в проекте "Голубой коридор - газ в моторы".

В павильонах "Экспофорума" на площади 40 000 квадратных метров все дни активно функционировала экспозиция ПМГФ: три международные специализированные выставки – "InGAS Stream – Инновации в газовой отрасли", "Газомоторное топливо", "Рос-Газ-Экспо", а также специализированная экспозиция "Импортозамещение в газовой отрасли". Впервые на площадке Форума была представлена корпоративная экспозиция компании "Газпром" – "Современные отечественные технологии в газовой отрасли", демонстрирующая комплекс оборудования и технологий, используемых в процессах добычи, транспортировки, распределения, подземного хранения и переработки газа. Тематика экспозиции объединила в себе основные сферы нефтегазовой отрасли: от добычи углеводородов до газораспределения.

Новинки нефтегазового рынка масштабно и концептуально представили более 500 крупнейших компаний: "Газпром", OMV AG, Wintershall Dea, Uniper SE, Cavagna Group S.p.A., "Северсталь", ГК "Комита", Boskalis, "Газпром автоматизация", "Трубная металлургическая компания", "Загорский трубный завод", "Группа ГМС", "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", "ЧТПЗ", "Салаватский катализаторный завод", "Вега-ГАЗ", "Межрегионгаз технологии", "Газпром СтройТЭК Салават", "Газпром бурение", "Газпром газомоторное топливо", "Газпром межрегионгаз", "Газпром СПГ технологии", "Объединенная металлургическая компания" и другие.

На стенде Загорского трубного завода презентовали инсталляцию на тему космоса, которая символизировала открывающиеся перед Россией горизонты в развитии газовой отрасли. "Национальный Буровой Сервис" (НБС) продемонстрировал систему управления отходами бурения и вторичными ресурсами, а также инновационные системы, реагенты и композиции для повышения эффективности строительства скважин. Стенд компании Uniper SE создавал праздничную атмосферу – он был посвящен

50-летию поставок российского газа в Германию, Дню германского единства и Октоберфесту. На коллективном стенде компаний "Газпром газомоторное топливо" и "Газпром СПГ технологии" в режиме телемоста состоялась церемония ввода в эксплуатацию трех газозаправочных объектов инфраструктуры сети АГНКС "Газпром". Председатель совета директоров компании "Газпром" Виктор Зубков принял доклады управляющих и торжественно дал команду не поднимать цены на отпускной газ. Сотрудники стенда "ЧТПЗ" презентовали новую продуктовую линейку емкостного оборудования "ЭТЕРНО INGENIUM" и макет узла трубопровода, изготовленного с применением технологии лазерной сварки.

Важной частью конгрессной программы стала ежегодная Кадровая конференция, организованная при поддержке Минэнерго России. Тема социальной и кадровой политики нефтегазового комплекса объединила в себе цикл панельных дискуссий, заседаний и сессий. Ведущие HR-специалисты уделили особое внимание нескольким ключевым факторам: взаимодействию предприятий и вузов; цифровой трансформации бизнес-процессов; повышению производительности труда; уникальным кадровым и социальным проектам.

В рамках ПМГФ-2019 традиционно прошел "Молодежный день – энергетика будущего", который собрал молодых специалистов из 11 стран мира: Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Италии, Франции, Венгрии, Белоруссии, Боливии, Китая, России. В этом году партнерами Молодежного дня впервые стали компании Siemens, Schneider Electric, Energy Delta Institute.

Участники мероприятия работали все дни: в ходе бизнес-квеста учились принимать инвестиционные решения и оценивать их последствия, придумывали способы обеспечения энергией крупного городского района, дискутировали с топ-менеджерами компаний о будущем мировой энергетики.

В дни Форума состоялось одно из главных конгрессных мероприятий – совещание по вопросам технологического развития компании "Газпром", куда вошли пленарное заседание на тему "Отраслевая нефтегазовая инициатива – международный институт нефти и газа", круглые столы "Шельф" и "Распределенная генерация. Собственная генерация или сети – два ответа на один вопрос", торжественная церемония награждения молодежного конкурса "Нефтегазовые проекты: взгляд в будущее".

В сотрудничестве с Российским экспортным центром (РЭЦ), который предоставляет финансовую и нефинансовую поддержку российским экспортерам, свои продукты продемонстрировали 20 компаний-участниц, выступивших с индивидуальными стендами.

Кроме того, коллективный стенд РЭЦ объединил четыре компании: "ППМТС "Пемснабсбыт", "Агро", "Фидесис" и "Мета-хром". Наиболее интересным экспонатом этого стенда стала важная разработка компании "ППМТС "Пермснабсбыт" – анодный заземлитель типа "АЗП-РА", не имеющий мировых аналогов. Устройство защищает от коррозии стальные коммуникации: газопроводы, водопроводы. Преимущества заземлителя – эко-безопасность (по мере эксплуатации в земле он постепенно разлагается), долгий срок службы (от 35 лет), прочность, легкость монтажа. "Основное направление деятельности нашей компании – комплексное решение задач, связанных с защитой от электрохимической коррозии: отведение ее путем наложенного тока и сбрасывание коррозии в землю или на поверхность", – пояснили в компании.

Представили участники коллективного стенда РЭЦ и свои услуги: транспортная фирма "Агро" – автомобильные грузовые перевозки нефтегазового и бурильного оборудования по России и Европе, специалисты инжиринговой компании "Фидесис" – программное обеспечение для нефтегазовой промышленности. Четвертый участник коллективного стенда – "Мета-хром" – занимается производством газовых хроматографов (устройств для анализа сложных газовых веществ), а также разработкой измерительных приборов по заказу компаний различного промышленного профиля. Хроматографы используются в исследовательской работе пищевой, медицинской, добывающей и других областях промышленности.

В рамках культурной программы ПМГФ-2019 в Большом зале Санкт-Петербургской академической Филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоялся ежегодный благотворительный проект компаний "Газпром" и OMV AG - "Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена". На мероприятии прозвучали музыкальные произведения русских и австрийских композиторов XX века в сопровождении видео-проекции картин из коллекций Государственного Русского музея и трех ведущих музеев Австрии.

Впервые в спортивную программу Форума был включен турнир по гольфу, организованный совместно с официальным спортивным партнером ПМГФ-2019 - Клубом MillCreek. Участникам Газового форума была предоставлена уникальная возможность не только открыть для себя гольф с новой стороны, но и продолжить диалог с коллегами и партнерами на поле в неформальной обстановке.

ПМГФ – это площадка, объединяющая крупнейших игроков газовой отрасли для обмена опытом, заключения договоренностей по эффективному взаимодействию, решения актуальных проблем. В Форуме участвуют топ-менеджеры ключевых нефтегазовых компаний России, представители международного бизнес-сообщества, руководители научно-исследовательских институтов, профильных вузов, представители органов власти и эксперты инновационных центров.

ПМГФ-2019 прошел при участии Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Правительства Санкт-Петербурга, Российского экспортного центра, Национального газомоторного консорциума Италии, Российского газового общества. Активную поддержку оказали Ассоциация европейского бизнеса (AEB), Мировой энергетический совет (РНК МИРЭС), Европейский союз газовой промышленности (Eurogas), Форум стран-экспортеров газа (GECF), а также другие международные и российские отраслевые ассоциации и объединения.