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РИА Новости

Краснодарский губернатор оценил создание в Раде объединения "Кубань"

12:02 18.10.2019
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя создание в Верховной Раде межфракционного объединения "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", предложил депутатам предварительно узнать мнение кубанцев об этой идее.
Ранее депутаты Верховной Рады Украины создали межфракционное объединение "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".
"Я уже советовал депутату верховной Рады Украины Анне Гопко и теперь хочу посоветовать другим депутатам Верховной рады, которые создали межфракционное объединение… спросить у самих жителей Кубани, коренных кубанцев, считают ли они себя этническими украинцами, а Кубань этнической территорией Украины, хотят ли они, для начала, куда-либо возвращаться"?! – сказал Кондратьев.
Он обратил внимание на то, что первые казаки-переселенцы бежали на южные земли Российской империи со всей России и ее окраин и, сложно сказать, какой национальности они были и с каких земель конкретно они переселялись на территорию нынешней Кубани.
"Я не случайно подчеркнул, что именно нынешней Кубани, потому что когда они переселялись, название местности Кубань не существовало! А земли были просто южной приграничной территорией Российской империи. Как и самой Украины, как государства, тоже не существовало... Кубанские казаки, еще раз обращаю внимание, живут сегодня на своей российской земле, земле своих предков, которую те защищали ценой собственной жизни и полили своей кровью", - отметил губернатор Кубани.
Кондратьев пригласил депутатов Верховной Рады Украины посетить Кубанский государственный университет и, в частности, проходящие там лекции по истории края, чтобы "в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений".
В Киеве ранее уже звучали заявления о необходимости "вернуть" Кубань и другие территории, в том числе силой. Так, бывший тогда депутатом Андрей Билецкий заявлял, что Кавказ "безусловно, является украинской территорией", а на Кубани "достаточно высокий уровень национального украинского сознания". Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян также "советовал" гражданам Украины, которым по разным причинам нужно ездить в Россию, вместо этого "одевать форму, брать автомат, идти воевать" для "возвращения Кубани и Москвы". Российские депутаты в свою очередь отмечали, что желание украинских политиков "вернуть" силой Кубань и Кавказ является результатом деградации политической системы на Украине.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
17 октября, 20:32РИА Новости
В Госдуме оценили создание в Раде объединения по "возвращению" Кубани
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КубаньВладимир ОмелянВениамин КондратьевАндрей БилецкийКубаньВерховная Рада УкраиныКраснодарский крайПолитика
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