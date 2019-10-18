Краснодарский губернатор оценил создание в Раде объединения "Кубань"

КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя создание в Верховной Раде межфракционного объединения "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", предложил депутатам предварительно узнать мнение кубанцев об этой идее.

Ранее депутаты Верховной Рады Украины создали межфракционное объединение "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".

"Я уже советовал депутату верховной Рады Украины Анне Гопко и теперь хочу посоветовать другим депутатам Верховной рады, которые создали межфракционное объединение… спросить у самих жителей Кубани, коренных кубанцев, считают ли они себя этническими украинцами, а Кубань этнической территорией Украины, хотят ли они, для начала, куда-либо возвращаться"?! – сказал Кондратьев.

Он обратил внимание на то, что первые казаки-переселенцы бежали на южные земли Российской империи со всей России и ее окраин и, сложно сказать, какой национальности они были и с каких земель конкретно они переселялись на территорию нынешней Кубани.

"Я не случайно подчеркнул, что именно нынешней Кубани, потому что когда они переселялись, название местности Кубань не существовало! А земли были просто южной приграничной территорией Российской империи. Как и самой Украины, как государства, тоже не существовало... Кубанские казаки, еще раз обращаю внимание, живут сегодня на своей российской земле, земле своих предков, которую те защищали ценой собственной жизни и полили своей кровью", - отметил губернатор Кубани.

Кондратьев пригласил депутатов Верховной Рады Украины посетить Кубанский государственный университет и, в частности, проходящие там лекции по истории края, чтобы "в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений".