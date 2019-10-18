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РИА Новости

Ученый сообщил, в каком случае космонавтов могут досрочно вернуть на Землю

11:56 18.10.2019 (обновлено: 13:08 18.10.2019)
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Экипаж Международной космической станции в случае высокой активности космической погоды, вызванной мощной солнечной бурей, в целях безопасности в течение суток могут возвратить на Землю, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
Институт выдает официальное штормовое предупреждение и прогноз по космической погоде.
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"При высокой активности космической погоды ЦУП (центр управления полетами – Прим. ред.) готовит спуск космонавтов на Землю с заблаговременностью в 24 часа", - сказал Минлигареев.
Читайте полный текст интервью >>
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Владимир МинлигареевМеждународная космическая станцияЦентр управления полетамиКосмос - РИА НаукаРосгидромет
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