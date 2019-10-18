Ученый сообщил, в каком случае космонавтов могут досрочно вернуть на Землю

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Экипаж Международной космической станции в случае высокой активности космической погоды, вызванной мощной солнечной бурей, в целях безопасности в течение суток могут возвратить на Землю, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.