Ученый сообщил, в каком случае космонавтов могут досрочно вернуть на Землю

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Экипаж Международной космической станции в случае высокой активности космической погоды, вызванной мощной солнечной бурей, в целях безопасности в течение суток могут возвратить на Землю, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
Институт выдает официальное штормовое предупреждение и прогноз по космической погоде.
"При высокой активности космической погоды ЦУП (центр управления полетами – Прим. ред.) готовит спуск космонавтов на Землю с заблаговременностью в 24 часа", - сказал Минлигареев.