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РИА Новости

Эксперт прокомментировал предложение запретить пластиковые пакеты в России

11:55 18.10.2019 (обновлено: 14:34 18.10.2019)
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© cocoparisienneПокупатель с продуктами в пластиковом пакете
Покупатель с продуктами в пластиковом пакете
© cocoparisienne
Покупатель с продуктами в пластиковом пакете. Архивное фото
МОСКВА 18 окт — РИА Новости. Эколог Роман Пукалов прокомментировал предложение Роспотребнадзора запретить пластиковые пакеты в России.
По его словам, реализовать такую инициативу необходимо, поскольку пластик распадается на мельчайшие частицы, которые попадают потом в реки и океаны, что оборачивается глобальными проблемами, связанными с изменением климата.
Пукалов подчеркнул, что надо придумать альтернативу пластиковым пакетам.
"Считаю, что наиболее экологичным является производство бумажных пакетов и многоразовых сумок: холщовых авосек, тканевых сумок", - цитирует эксперта РЕН ТВ.
Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Кроме того, рассматривается перспектива полного запрета выпуска такой продукции.
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РоспотребнадзорЭкономика
Популярные комментарии
А я против. Мы разве для этого СССР разваливали, чтобы потом опять в него возвращаться. Принципиально, даже если беру 1 томат, беру для него пакет. Я помню как ходила в магазин со своей тарой (для подсолнечного масла, сметаны и т.п.) и с матерчатой сумкой, как мыла прочные (многоразовые) советские пластиковые пакеты. И помню, как в конце постсоветского периода газеты писали, что иностранцы над нами ржали, что у нас все в бумажных пакетах в магазинах, что мы пластиковые пакеты сушим на прищепках. Надо мной больше ни одна буржуйская морда ржать не будет, особенно у которой мы "украли детство". Я буду выкидывать пластиковые пакеты и бутылки до конца своей жизни.
18 октября, 12:28
oootmlrz
13211214
Давно пора запретить эти происки демократии. Раньше с сетками ходили и продукты в немелованную бумагу заворачивали. И плодились хорошо.
18 октября, 11:59
vvab6
1100000
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