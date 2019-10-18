Эксперт прокомментировал предложение запретить пластиковые пакеты в России

МОСКВА 18 окт — РИА Новости. Эколог Роман Пукалов прокомментировал предложение Роспотребнадзора запретить пластиковые пакеты в России.
По его словам, реализовать такую инициативу необходимо, поскольку пластик распадается на мельчайшие частицы, которые попадают потом в реки и океаны, что оборачивается глобальными проблемами, связанными с изменением климата.
Пукалов подчеркнул, что надо придумать альтернативу пластиковым пакетам.
"Считаю, что наиболее экологичным является производство бумажных пакетов и многоразовых сумок: холщовых авосек, тканевых сумок", - цитирует эксперта РЕН ТВ.
Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Кроме того, рассматривается перспектива полного запрета выпуска такой продукции.