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РИА Новости

СМИ опубликовали видео, как "Джокер" с топором пришел в школу в Дагестане

11:51 18.10.2019 (обновлено: 12:51 18.10.2019)
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камер наблюдения в дагестанской школе, куда местный житель пришел с топором и молотком.
На кадрах видно, как молодой человек проходит на территорию школы, а затем входит в здание. Далее показывается, как он идет по коридору и будто что-то ищет, ненадолго останавливается у двери, а затем возвращается обратно.
В итоге мужчину задержали, на него завели протокол о хулиганстве.
Он пояснил, что музыка из школы мешала спать его ребенку, поэтому пошел в учебное заведение, чтобы попросить их не шуметь. Наличие маски и инструментов мужчина объяснил тем, что проводил дома слесарные работы.
Сравнивать с Джокером из одноименного фильма его начали из-за внешнего вида. При этом он пояснил, что не смотрел кино и не знает, как выглядит этот персонаж.
В дагестанском МВД опровергли сообщения, что у задержанного была маска Джокера, отметив, что молодой человек не собирался доставлять кому-либо неудобства, а просто попросил сделать музыку потише.
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Вчера, 08:57РИА Новости
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