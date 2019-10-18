СМИ опубликовали видео, как "Джокер" с топором пришел в школу в Дагестане

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Телеканал . Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камер наблюдения в дагестанской школе, куда местный житель пришел с топором и молотком.

На кадрах видно, как молодой человек проходит на территорию школы, а затем входит в здание. Далее показывается, как он идет по коридору и будто что-то ищет, ненадолго останавливается у двери, а затем возвращается обратно.

В итоге мужчину задержали, на него завели протокол о хулиганстве.

Он пояснил, что музыка из школы мешала спать его ребенку, поэтому пошел в учебное заведение, чтобы попросить их не шуметь. Наличие маски и инструментов мужчина объяснил тем, что проводил дома слесарные работы.

Сравнивать с Джокером из одноименного фильма его начали из-за внешнего вида. При этом он пояснил, что не смотрел кино и не знает, как выглядит этот персонаж.