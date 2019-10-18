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РИА Новости

Получивший девять пулевых ранений пермский котенок идет на поправку

11:51 18.10.2019
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© сообщество ЗооЗащита ПЕРМЬ в сети ВКонтактеКотенок, с отказавшими задними лапами, в центре "Зоо-Защита"
Котенок, с отказавшими задними лапами, в центре Зоо-Защита
© сообщество ЗооЗащита ПЕРМЬ в сети ВКонтакте
Котенок, с отказавшими задними лапами, в центре "Зоо-Защита". Архивное фото
ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Пермский котенок Патрон, получивший девять пулевых ранений от живодеров, заново научился бегать, прыгать и ходить в лоток, сообщил РИА Новости спасший животного активист пермской инициативной группы "Зоозащита" Сергей Шахторин.
В конце сентября живодеры из города Березники Пермского края расстреляли из пневматического оружия пятимесячного котенка, но после девяти ранений он выжил и благодаря своевременной операции на позвоночнике получил шанс на полное восстановление. Извлекший из тела котенка 9 металлических пулек от пневматического оружия Шахторин назвал его Патроном.
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Об успехах шустрого рыжика его спаситель регулярно рассказывает на странице группы "ЗооЗащита Пермь" "ВКонтакте". Шахторин называет его "бесконечно голодным" и сообразительным за то, что котенок знает, каким способом можно добиться того, чтобы ему разрешили переночевать в кровати. На коротких видеороликах, опубликованных в социальной сети, видно, что Патрон - игривый и активный кот, несмотря на то, что одна из его лап до сих пор плохо двигается.
"Чувствует себя он лучше. По восстановлению всей чувствительности сказать сложно, но на данный момент с каждым разом движения лапы улучшаются. Сроки полного восстановления никто не скажет. На сегодняшний день Патрон сам начал бегать, прыгать и ходить в туалет", - рассказал Шахторин.
По его словам, в ближайшее время котенок будет передан в семью, у которой уже есть несколько животных из приюта. "Здоровье Патрона будет отслеживаться врачами клиники, где его оперировали", - отметил Шахторин.
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