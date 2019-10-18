Общественная коллегия вынесла решение по обращению Памфиловой к AP

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Публикация на сайте Ассошиэйтед Пресс, после которой ЦИК РФ обратился в Общественную коллегию по жалобам на прессу, выглядит тенденциозной, нарушает принцип профессиональной этики журналиста – принцип объективности, следует из решения коллегии.

Общественная коллегия по жалобам на СМИ рассматривала жалобу главы ЦИК Эллы Памфиловой на агентство Ассошиэйтед Пресс 26 сентября.

"Коллегия не разделяет подхода (журналиста АР, автора материала) Наталии Васильевой к собственному материалу как к полностью соответствующему профессионально-этическим стандартам", - говорится в тексте решения, опубликованного на сайте Коллегии.

Отмечается, что не усматривая в оспоренном тексте признаков пропаганды, Коллегия соглашается с выводом своего эксперта Светланы Шайхитдиновой: "Несмотря на то, что в публикациях действительно использованы высказывания Эллы Памфиловой из ее интервью, их общий смысл расходится с тем, что она в них вкладывала".

По мнению эксперта, такой эффект возникает из-за того, что в качестве события в материале представлена некая политическая позиция главы ЦИК, которую она не заявляла, а также вся информация подверстана под тему противостояния в России оппозиции и официальной власти, тогда как Памфилова стремилась избежать темы противостояния. Шайхитдинова отмечает, что в представленном материале действия ЦИК изначально включены в отрицательно оцениваемый контекст, а высказывания Памфиловой "переведены в заданной логике из формата разъяснений, рассуждений в формат политических заявлений функционера, представляющего интересы Кремля".

"Таким образом, спорные публикации на сайте информационного агентства Associated Press выглядят тенденциозными, что нарушает основополагающий принцип профессиональной этики журналиста – принцип объективности", - отмечает эксперт, мнение которого приводится в тексте решения.