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РИА Новости

В Екатеринбурге мать инвалида заявила, что кондуктор назвала его багажом

11:49 18.10.2019 (обновлено: 17:40 18.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТрамвайный вагон проекта 71-412 производства "Уралтрансмаша"
Трамвайный вагон проекта 71-412 производства Уралтрансмаша
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга Елена заявила, что кондуктор трамвая назвала ее ребенка-инвалида багажом. Видеозапись инцидента опубликовал паблик "Екатеринбургский трамвай".
"Я являюсь мамой ребенка-инвалида (в коляске, пока в обычной). С помощью пассажиров мы зашли в трамвай. Я достала из сумки 28 рублей (монетами 10+10+2+2+2+2), на что кондуктор язвительно мне ответила: "Еще бы всю мелочь собрала", — написала женщина.
После этого кондуктор, по словам Елены, заявила, что ее задерживают и сейчас она возьмет еще и плату за багаж, подразумевая ребенка в коляске.

"Я отметила, что ребенок сам ходить не может и без коляски мне не справиться. Ну, а дальше было много всего. Наконец-то я узнала, почему мой ребенок родился таким. И не от врачей узнала, а от кондуктора. Также услышала еще много всего, что является оскорблением моей личности и ущемлением прав инвалидов", — пояснила женщина.

Елена добавила, что уже написала претензию.
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РоссияЕкатеринбургОбществоПроисшествия
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