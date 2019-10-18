В Екатеринбурге мать инвалида заявила, что кондуктор назвала его багажом

"Я отметила, что ребенок сам ходить не может и без коляски мне не справиться. Ну, а дальше было много всего. Наконец-то я узнала, почему мой ребенок родился таким. И не от врачей узнала, а от кондуктора. Также услышала еще много всего, что является оскорблением моей личности и ущемлением прав инвалидов", — пояснила женщина.