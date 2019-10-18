В Екатеринбурге мать инвалида заявила, что кондуктор назвала его багажом

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга Елена заявила, что кондуктор трамвая назвала ее ребенка-инвалида багажом. Видеозапись инцидента опубликовал паблик "Екатеринбургский трамвай".
"Я являюсь мамой ребенка-инвалида (в коляске, пока в обычной). С помощью пассажиров мы зашли в трамвай. Я достала из сумки 28 рублей (монетами 10+10+2+2+2+2), на что кондуктор язвительно мне ответила: "Еще бы всю мелочь собрала", — написала женщина.
После этого кондуктор, по словам Елены, заявила, что ее задерживают и сейчас она возьмет еще и плату за багаж, подразумевая ребенка в коляске.
"Я отметила, что ребенок сам ходить не может и без коляски мне не справиться. Ну, а дальше было много всего. Наконец-то я узнала, почему мой ребенок родился таким. И не от врачей узнала, а от кондуктора. Также услышала еще много всего, что является оскорблением моей личности и ущемлением прав инвалидов", — пояснила женщина.
Елена добавила, что уже написала претензию.