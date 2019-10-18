В Каталонии началась всеобщая забастовка

БАРСЕЛОНА, 18 окт – РИА Новости. Всеобщая забастовка проходит в пятницу в Каталонии: ряд трасс в автономном сообществе перекрыты, проходят митинги, из аэропорта Барселоны отменены более пятидесяти рейсов, общественный транспорт ходит с увеличенными интервалами.

Забастовка была созвана двумя профсоюзами CSC и Альтернатива для Каталонии в связи с приговором, вынесенным в понедельник Верховным судом двенадцати политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Крупнейшие профсоюзы страны "Рабочие комиссии" и "Всеобщий союз трудящихся" ее не поддержали.

В настоящее время из-за акций протеста, митингов и движения так называемого "Марша за независимость" (пять колонн вышли по направлению к каталонской столице из различных городов еще в среду и уже находятся вблизи города) перекрыты ряд трасс и дорог, в том числе единственная трасса, ведущая в Андорру.

Отменены 55 рейсов, намеченных на пятницу, из аэропорта Барселоны Эль-Прат, большинство авиакомпаний Vueling и Iberia, которые оповестили об этом заранее.

Tota la nostra solidaritat amb la vaga general de Catalunya. Endavant!



Elkartasun osoa Kataluniako greba orokorrarekin. Aurrera!



Toda nuestra solidaridad con la huelga general de Cataluña. ¡Adelante!#VagaGeneral #ErreferendumaEzDaDelitua #tsunamidemocractic #VagaGeneral18O pic.twitter.com/lFzqXpePcv — STEILAS sindikatua (@STEILAS_) October 18, 2019

Помимо политических, организаторы выдвигают ряд требований, связанных с условиями труда (отмена трудовой реформы, повышение минимальной зарплаты), а также принятия "срочных мер" в борьбе с климатическими изменениями.

Это уже четвертая всеобщая забастовка в Каталонии за два года.

Кроме того, продолжается трехдневная студенческая забастовка, которая началась в среду.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали 500 человек, в том числе 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны около ста человек.