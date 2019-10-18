В Саратове выделяемые на отлов собак деньги расхищали, а животных убивали

САМАРА, 18 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту отстрела собак работниками муниципального учреждения в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба ГУМВД по региону.

По данным ведомства, сотрудниками правоохранительных органов задержаны работники одного из муниципальных учреждений, учредителем которого является комитет дорожного хозяйства Саратова. По информации полиции, сотрудники предприятия должны были отлавливать на улицах города безнадзорных животных и помещать их в приют, однако вместо этого они ежедневно по ночам отстреливали собак. При личном досмотре у троих фигурантов изъяты пневматическое оружие в снаряженном состоянии, дротики и шприцы с препаратом, предназначенным для умерщвления животных.

"Следственной частью СУ УМВД России по городу Саратову по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в составе преступной группы)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным полиции, выяснилось, что деньги, выделяемые на отлов, вакцинирование и содержание животных, присваивались должностными лицами муниципального учреждения. Сумма ущерба, причиненного бюджету региона, по оценкам полиции, может превышать 1,3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).