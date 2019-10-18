Роман Латыпов: каждая станция метро будет "донастроена" под пассажира

Открытие масштабного проекта Московского метро и РЖД — Московских центральных диаметров (МЦД) — состоится уже в конце этого года. Запуск диаметров призван существенно улучшить жизнь москвичей и жителей области не только за счет комфортных поездов и обновления инфраструктуры, но и с помощью более экономичной тарификации и сокращения интервалов движения поездов. Подготовка и интеграция метро и МЦД идут рекордными темпами, а метрополитен продолжает работать над обновлением инфраструктуры и инновационными способами оплаты проезда. О подготовке к запуску МЦД, сокращении продаж бумажных билетов, обновлении навигации и аукционах по продаже старых указателей в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе ГУП "Московский метрополитен" Роман Латыпов.

— До запуска первых двух МЦД остается совсем немного, какова готовность к старту? Что остается доделать до запуска первых двух линий? И стала ли известна точная дата запуска первых двух диаметров?

— Мы ожидаем, что по первым двум диаметрам поезда МЦД поедут уже в конце этого года. С учетом того, что до запуска осталось всего несколько месяцев, мы работаем рекордными темпами.

Активная работа по подготовке к запуску проводится и в Московском метрополитене. Мы приступили к обновлению навигации в метро. Всего к запуску диаметров планируем обновить более 60 тысяч элементов, в том числе путевые полосы и лайтбоксы, первые совмещенные схемы метро и МЦД были размещены в тематическом поезде метро, который посвящен проекту МЦД. Ведется масштабная работа по интеграции метро и диаметров, к примеру, на станциях "Беговая" и "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии метро обновляют навесы над выходами со станций. Где это технически возможно, обустраивают теплые переходы между метро и МЦД, чтобы у пассажиров не было необходимости выходить на улицу, к примеру, такой переход соединит новую станцию МЦД-1 Славянский бульвар с одноименной станцией метро. Более 5,6 тысячи сотрудников транспортного комплекса проходят обучение, где им рассказывают о преимуществах МЦД, правилах проезда и тарифах, чтобы они могли помогать пассажирам ориентироваться в новом виде транспорта. Среди тех, кто проходит обучение, кассиры ГУП "Московский метрополитен", сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), консультанты стоек "Живое общение", сотрудники Ситуационного центра и склада забытых вещей, работники ГУП "Мосгортранс", кассиры и контролеры АО "Центральная ППК", сотрудники ГКУ "Организатор перевозок". Уже более полутора тысяч человек прошли это обучение.

Уже принято решение о переносе аппаратов по продаже билетов с маловостребованных станций метро на те станции, с которых можно будет пересесть на МЦД. Также будет обновлено ПО у более чем 1,5 тысячи автоматов по продаже билетов, чтобы в них можно было записать билет МЦД.

В целом, конечно, работы еще много, но мы идем в соответствии с графиком, а потому к концу года готовимся к запуску первых двух Московских центральных диаметров.

— Как будет рассчитываться стоимость, если пассажир едет из одной пригородной зоны в другую пригородную зону? Еще раз хотелось бы прояснить границы "Дальней" и зоны "Пригород"? Что входит в "Дальнюю" зону? И как будет суммироваться стоимость поездки от зоны "Пригород" до Москвы с пересадкой на наземный транспорт и на метро?

— Проезд на МЦД в "Центральной" зоне будет стоить как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка". Границы "Центральной" зоны: МЦД-1 в границах станций "Марк" – "Сетунь", МЦД-2 в границах станций "Волоколамская" – "Остафьево".

Если мы говорим о тарифе "Пригород", то подразумеваем станции в границах МЦД, но за пределами "Центральной" зоны. Пассажир, который следует, к примеру, из Одинцово до Лобни (обе станции находятся в зоне "Пригород"), будет платить 45 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка". Если пассажир отправляется с железнодорожной станции, которая находится за пределами границ Московских центральных диаметров и на ней есть валидатор, например, от станции Звенигород, то он будет оплачивать поездку на МЦД по тарифу "Дальней" зоны картой "Тройка". При этом в начале пути у пассажира спишется только 23 рубля — стоимость поездки в границах одной зоны за пределами МЦД. Дальше система отсчитает среднее время в пути, через которое пассажир должен оказаться на первой станции диаметров, и отсчет времени бесплатной пересадки пойдет с этого момента. На станции прибытия пассажир использует "Тройку" для валидации на выход, и тогда у него спишется остальная сумма за поездку: 23 рубля за каждую тарифную зону до границ МЦД (кроме первой зоны, за которую он уже оплатил в кассе при отправлении) + поездка из зоны "Пригород" — 45 рублей. При этом пересадка на наземный транспорт из зон "Пригород" и "Дальняя" будет оплачиваться по полному тарифу проезда на наземном транспорте Москвы – 38 рублей по карте "Тройка".

— Ранее вы говорили, что должен появиться тарифный калькулятор для расчета стоимости поездки по МЦД, когда он появится?

— Недавно у проекта МЦД появился свой официальный сайт mcd.mosmetro.ru. У каждого диаметра на сайте есть своя страница, она не только содержит всю информацию о маршруте, но и оформлена в его фирменный цвет. На странице каждого диаметра можно узнать о протяженности маршрута, количестве станций и пересадок. Также на сайте МЦД представлена подробная информация о павильоне МЦД и новом поезде "Иволга", который будет курсировать по первым двум диаметрам.

Маршрутизатор – это самый популярный раздел сайта уже сейчас. Только за сентябрь этот раздел посетили более 130 тысяч пользователей. Еще до запуска диаметров он позволяет пассажирам построить новые маршруты, увидеть, какие станции будут расположены в его районе и где появятся новые пересадки.

Скоро на сайте появится и тарифный калькулятор, с помощью которого пассажиры смогут рассчитать стоимость поездки по Московским центральным диаметрам. Мы почти закончили над ним работать и планируем презентовать его пассажирам до конца октября.

— Какие способы оплаты проезда будут работать на МЦД? Ранее сообщалось, что нельзя будет оплатить бумажными билетами "Единый". Будут ли доступны бесконтактные платежи? А будут ли тестировать на МЦД систему распознавания лиц, как в метро?

— Тарифные решения и способы оплаты на МЦД, которые приняты сейчас, актуальны для первых двух Московских центральных диаметров.

Помимо тарифа "Кошелек" карты "Тройка", в "Центральной" зоне МЦД пассажиры смогут использовать для оплаты проезда все билеты Московского метрополитена, которые записываются на "Тройку". Согласно тарифному меню 2019 года, это билеты на 60 поездок, 1 сутки, 3 суток, 30 дней, 90 дней и 365 дней.

Проезд на МЦД нельзя будет оплатить бумажным билетом "Единый", чип, используемый в этом бумажном носителе, технически не подходит для оплаты проезда на МЦД. Пассажиры, которые следуют в границах одной зоны и при этом не нуждаются в пересадке на метро, смогут оплатить проезд привычным бумажным билетом ЦППК.

Турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Для оплаты будут приниматься банковские картами платежных систем MasterCard, Visa, UnionPay и МИР и гаджетами с функцией Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, Mir Pay.

Что касается системы распознавания лиц, то сейчас Московский метрополитен совместно с ВТБ и Сбербанком проводит внутреннее тестирование возможности оплаты проезда с помощью биометрии. О результатах пока говорить преждевременно: требуется значительное время для доработки.

— Какие льготы будут действовать на МЦД? Будут ли льготы для студентов, школьников и пенсионеров? В данный момент льготы в электричках и московском метро разные.

— Да, действительно, льготы, которые сейчас действуют в метро и на железнодорожном транспорте, разные. При формировании тарифной системы для диаметров мы придерживались опыта метрополитена, и часть льгот, которые действуют в столичном метро, уже применены к МЦД.

На МЦД, как и в метро, будет бесплатный проезд для детей до 7 лет. Московские студенты и школьники также будут иметь льготы для проезда на МЦД. В "Центральной" зоне проезд будет осуществляться по абонементу, записанному на социальную карту учащегося, стоимость которого составит 395 рубля на 1 месяц и 1 185 рублей на 3 месяца. Перечень льготных категорий граждан для проезда на МЦД в зонах "Пригород" и "Дальняя" будет зафиксирован в отдельном нормативно-правовом акте правительства Московской области.

— Какой диаметр запустят следующим?

— После первых двух Московских центральных диаметров планируется запустить третий диаметр "Ленинградско-Казанский", который свяжет Зеленоград и Раменское. Пока он находится на этапе проектирования, и маршрут и параметры могут быть изменены.

— Каждая линия МЦД имеет свой собственный цвет и интересные названия: (МЦД-1 — цвета "физалис", МЦД-2 – "фуксия", МЦД-3 – "мякоть папайи", МЦД-4 – "ментол" и МЦД-5 – "зеленый луг".) Как выбирались такие необычные названия оттенков цветов? И почему выбор был остановлен именно на них?

— Навигация Московских центральных диаметров была разработана в соответствие базовыми принципами навигации метро и ОАО "РЖД". Для обозначения диаметральных маршрутов на карте метро и в городской навигации для них были выбраны соответствующие цвета.

Мы постарались выбрать уникальные и современные цвета, благодаря которым пассажиры смогут легко найти линии диаметральных маршрутов на карте метро. Цвета линий выбирались таким образом, чтобы они были контрастными по отношению к линиям метро и к друг другу, так как линии диаметров тоже имеют пересечения. Новые цвета линий МЦД также контрастны и на белом фоне городской навигации, и на темном фоне навигации РЖД.

Если учесть, что на карте метро появляются все новые линии подземки, обозначенные своим цветом, а сама карта стала уже очень пестрой, перед нами стояла задача – выбрать такие цвета, которые пассажир не только быстро запомнит, но и будет легко отличать от диаметральных маршрутов на карте метро. Чтобы усилить их узнаваемость, мы придумали для них звучные, "говорящие" названия, никто не скажет, что МЦД-2 "розовый", ведь "фуксия" звучит точнее и ярче.

— Планируется ли давать уведомления о запуске МЦД по примеру с запуском Некрасовской линии? В метро уже объявляют о том, что скоро здесь будет пересадка на МЦД. А как и где еще будут уведомлять пассажиров и как будут уведомлять непосредственно в день запуска? Планируется ли, например, рассылка смс-уведомлений?

— Сейчас и в метро, и в наземном транспорте, маршруты которого проходят вблизи станций первых двух диаметров, звучит аудиосообщение о будущей пересадке на МЦД-1 или МЦД-2. Аудиоуведомления, которые сейчас звучат в поездах метро, к запуску мы планируем обновить, вместо фразы "Скоро здесь будет пересадка на первый диаметр" в аудиоуведомлении будет звучать информация о пересадке на конкретную станцию МЦД.

Зная, как пассажиры Москвы и области ждут запуска движения по первым двум диаметрам, мы максимально информируем их о сроках запуска.

Стоит вспомнить, как мы открывали МЦК, это был большой праздник для нас, торжественное открытие пассажирского движения по Московскому центральному кольцу. О запуске МЦК мы сообщали всеми доступными способами, в том числе широко освещали его федеральные и городские СМИ. Мы уже готовимся к запуску диаметров в части информирования и разрабатываем довольно масштабную информационно-рекламную кампанию к этой знаменательной дате. Мы рассматриваем возможность рассылки оповещений о запуске МЦД в приложении "Метро Москвы", а также другие способы информирования. Например, мы будем выпускать тематическую карту "Тройка", посвященную запуску диаметров. Уверены, что ни один пассажир не пропустит запуск МЦД.

— Рассматриваете ли вы возможность, что в скором будущем проезд будет оплачиваться большинством пассажиров метрополитена с помощью системы распознавания лиц? Как скоро можно ожидать такого развития событий?

— Я бы не торопился с такими прогнозами. Сегодня преждевременно даже называть конкретные даты внедрения технологии оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц для пассажиров. Мы ведем апробацию совместно с нашими партнерами. С таким пассажиропотоком, как у нас, крайне важно, чтобы скорость прохода с помощью этой технологии была сопоставима со скоростью срабатывания карты "Тройка".

© Фото : представлено Романом Латыповым Первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе ГУП "Московский метрополитен" Роман Латыпов © Фото : представлено Романом Латыповым Первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе ГУП "Московский метрополитен" Роман Латыпов

При этом хочу отметить, что московское метро лидер среди метрополитенов мира по количеству способов оплаты. Мы заинтересованы в том, чтобы все инновационные решения были представлены нашим пассажирам.

— Довольно часто в метро случаются сбои из-за инцидентов с пассажирами. Проводит ли метро разъяснительную работу с пассажирами во избежание таких инцидентов?

— Да, такая работа ведется. Нарушители правил подвергают риску не только свою жизнь, но и создают угрозу для остальных пассажиров. Поэтому мы регулярно обращаемся с этими сообщениями к СМИ, размещаем посты в социальных сетях и транслируем видеоролики на мониторах в подвижном составе.

— Планируете ли организовывать службу психологической помощи, чтобы предотвратить подобные случаи?

— Мы — транспортная компания, перевозчик, поэтому организация службы психологической помощи в наши планы не входит. Считаю, что этим должны заниматься другие специалисты.

— Планируется ли ввести ограждения или обновить разметку для повышения безопасности? Не рассматриваете ли вариант прозрачных ограждений, как в Китае, или закрытых дверей, как в метро в Санкт-Петербурге?

— На новых станциях уже есть разметка с подсветкой. Еще в метрополитене реализовывается долгосрочная программа по обновлению шуц-линий. Эти рельефные линии на платформах выступают на 5 миллиметров от поверхности и служат не только ограничителями, но и помогают безопасно передвигаться слабовидящим пассажирам.

Кроме того, сейчас по примеру МЦК мы тестируем контрастные полосы на обновленной Филевской линии метро. Они будут показывать, где именно будут открываться двери вагонов, а также на каком расстоянии от края платформы безопасно находиться во время прибытия поезда.

А что касается установки дверей или ограждений, важно помнить, что Московское метро — сложное инженерное сооружение. У нас 269 станций, и многие из них имеют архитектурные особенности. Установка таких дверей требовала бы десятков проектов, огромных вложений и длительных закрытий для их установки.

К тому же это может привести к увеличению интервалов в часы пик, а значит, пассажирам придется дольше ждать поездов на платформе. Кроме того, это может ограничить нас в плане обновления подвижного состава: мы не сможем варьировать ширину дверного проема вагонов.

— Некоторое время назад в метро практически полностью была обновлена навигация, после чего пассажиры жаловались, а метрополитен даже проводил у себя на сайте опрос по поводу навигации. Удалось ли разрешить эту ситуацию? Учитывалось ли мнение пассажиров, участвовавших в опросе?

— К нам поступали не только жалобы, но и положительные отзывы. Например, что пассажиры позитивно оценили размещение вертикальных списков с перечнем станций. Пожелания пассажиров мы, безусловно, учитывали. Так на 16% был увеличен шрифт на разводящих лайтбоксах. Мы разместили более 250 дополнительных указателей и заменили макеты в более чем 270 световых конструкциях.

— Закончился ли процесс обновления навигации, на сколько процентов и если нет, то когда завершится?

— Обновление навигации — сложный и длительный процесс. Основное завершено, но мы продолжаем "донастраивать" каждую станцию под пассажира. Часть мероприятий требует капитальных работ, то есть нужно создать места для размещения навигации. Это проекты, прохождение всесторонних экспертиз, поэтому этот этап мы планируем завершить в следующем году.

— Не так давно у вас появилась практика проведения аукционов по продаже старых указателей. Сколько указателей уже было продано, сколько выручено средств и на какие цели они будут направлены?

— Да, мы провели только аукцион – за полтора часа с молотка ушли 33 лота общей стоимостью практически на три четверти миллиона. Все вырученные средства пойдут на нужды метрополитена. Это хорошая практика — давать вторую жизнь старым вещам.

— Ранее в метро неоднократно заявляли о стремлении к отказу от бумажных билетов на небольшое количество поездок. Это делается в поддержку экологии? Удалось ли сократить количество проданных бумажных билетов после введения нового тарифного меню и на сколько?

— Это делается для экономии ресурсов. С 2013 года количество используемых бумажных билетов в метрополитене удалось сократилось в 5,6 раза. Благодаря этому за прошедшие шесть лет мы суммарно напечатали на 154 миллиона билетов меньше. Это эквивалентно 80 тоннам бумаги, пластики и электроники.

— Планируется ли ввести полный отказ от бумажных билетов?

— Мы не планируем полностью от них отказываться, но хотели бы свести их потребление к минимуму.

— Помимо этого, в метро действуют исторические поезда, например, на Сокольнической линии. Планируется ли запускать какие-то ретропоезда на линии метрополитена?