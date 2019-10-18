"Футбольные мячи" из углерода эффективны в борьбе с болезнью Альцгеймера

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские ученые открыли новое свойство фуллерена С 60 , которое поможет лечить нарушения белкового обмена, в том числе болезнь Альцгеймера. Соединение связывается с наиболее токсичным белком и препятствует образованию амилоидных агрегатов. Результаты работы Российские ученые открыли новое свойство фуллерена С, которое поможет лечить нарушения белкового обмена, в том числе болезнь Альцгеймера. Соединение связывается с наиболее токсичным белком и препятствует образованию амилоидных агрегатов. Результаты работы представлены в журнале Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.

Болезнь Альцгеймера вызывает патологические процессы в головном мозге, связанные с образованием крупных белковых отложений — амилоидных бляшек. Эти отложения оказывают токсическое действие на окружающие клетки организма, вызывая их гибель. У больного это проявляется в постепенном снижении памяти и умственной работоспособности вплоть до полного распада личности.

Исследователи давно пытаются найти возможность повлиять на процесс образования и накопления амилоидных агрегатов. Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН совместно с коллегами из Института проблем химической физики РАН искали вещества, которые снижают токсичности амилоидов для клеток мозга. Наиболее эффективными оказались производные фуллерена С 60 .

"Это уникальное по своей природе соединение, состоящее из атомов углерода. Его молекула по форме напоминает футбольный мяч, поскольку представляет собой сферу, в которую включены построенные из атомов углерода пятиугольные и шестиугольные многогранники", — приводит слова первого автора статьи, старшего научного сотрудника ИТЭБ РАН Александра Бобылёва пресс-служба института.

Это соединение было выбрано потому, что оно способно связываться с белками еще до образования амилоидных бляшек. Проблема фуллерена С 60 в том, что он в препаратах плохо растворяется.

В конце концов ученые получили производные С 60 , обладающие очень высокой растворимостью, крайне низкой токсичностью и сильным антиамилоидным эффектом. Проверка на клетках мозга крыс подтвердила эффективность полученных веществ. При этом их токсичность в четыре раза меньше обычного аспирина.