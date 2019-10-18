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РИА Новости
РИА Наука

"Футбольные мячи" из углерода эффективны в борьбе с болезнью Альцгеймера

11:40 18.10.2019
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / gobliins, Depositphotos / CaptainPrinceМолекулярная структура фуллерена и футбольный мяч
Молекулярная структура фуллерена и футбольный мяч
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / gobliins, Depositphotos / CaptainPrince
Молекулярная структура фуллерена и футбольный мяч
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские ученые открыли новое свойство фуллерена С60, которое поможет лечить нарушения белкового обмена, в том числе болезнь Альцгеймера. Соединение связывается с наиболее токсичным белком и препятствует образованию амилоидных агрегатов. Результаты работы представлены в журнале Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.
Болезнь Альцгеймера вызывает патологические процессы в головном мозге, связанные с образованием крупных белковых отложений — амилоидных бляшек. Эти отложения оказывают токсическое действие на окружающие клетки организма, вызывая их гибель. У больного это проявляется в постепенном снижении памяти и умственной работоспособности вплоть до полного распада личности.
Исследователи давно пытаются найти возможность повлиять на процесс образования и накопления амилоидных агрегатов. Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН совместно с коллегами из Института проблем химической физики РАН искали вещества, которые снижают токсичности амилоидов для клеток мозга. Наиболее эффективными оказались производные фуллерена С60.
"Это уникальное по своей природе соединение, состоящее из атомов углерода. Его молекула по форме напоминает футбольный мяч, поскольку представляет собой сферу, в которую включены построенные из атомов углерода пятиугольные и шестиугольные многогранники", — приводит слова первого автора статьи, старшего научного сотрудника ИТЭБ РАН Александра Бобылёва пресс-служба института.
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Это соединение было выбрано потому, что оно способно связываться с белками еще до образования амилоидных бляшек. Проблема фуллерена С60 в том, что он в препаратах плохо растворяется.
В конце концов ученые получили производные С60, обладающие очень высокой растворимостью, крайне низкой токсичностью и сильным антиамилоидным эффектом. Проверка на клетках мозга крыс подтвердила эффективность полученных веществ. При этом их токсичность в четыре раза меньше обычного аспирина.
Исследование является важным шагом на пути разработки препаратов для лечения болезни Альцгеймера — сложного, не до конца изученного заболевания, имеющего различные патологические признаки, на которые следует обращать внимание при разработке терапевтических средств. Полученные результаты позволяют надеяться на то, что открытые учеными соединения ускорят создание таких препаратов.
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