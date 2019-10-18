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РИА Новости

Украинские силовики минируют дорогу у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР

11:34 18.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПетровское
Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Петровское. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики установили около 50 противотанковых мин на дороге в районе участка разведения сил у Петровского, заявили в пятницу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого. Начать отвод сил они должны были 9 октября. Самопровозглашённые ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
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"На участке разведения в районе Петровского… отмечается установка дополнительных 49 противотанковых мин на дороге между населенными пунктами Викторовка и Богдановка", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Он также отметил, что украинские националистические подразделения готовят провокацию в Донбассе. "В районе Богдановки (под контролем Киева – ред.) отмечается, что представители украинских формирований целенаправленно ведут наблюдение за работой патрулей СММ ОБСЕ в ходе мониторинга района разведения и применяют для этого БПЛА типа "квадрокоптер", - добавил представитель ведомства.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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