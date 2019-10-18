Украинские силовики минируют дорогу у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики установили около 50 противотанковых мин на дороге в районе участка разведения сил у Петровского, заявили в пятницу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого. Начать отвод сил они должны были 9 октября. Самопровозглашённые ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.

"На участке разведения в районе Петровского… отмечается установка дополнительных 49 противотанковых мин на дороге между населенными пунктами Викторовка и Богдановка", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

Он также отметил, что украинские националистические подразделения готовят провокацию в Донбассе. "В районе Богдановки (под контролем Киева – ред.) отмечается, что представители украинских формирований целенаправленно ведут наблюдение за работой патрулей СММ ОБСЕ в ходе мониторинга района разведения и применяют для этого БПЛА типа "квадрокоптер", - добавил представитель ведомства.