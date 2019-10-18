России нужно 14 спутников для независимости в прогнозе космической погоды

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Полтора десятка спутников с гелиогеофизической аппаратурой необходимо России для обеспечения независимости в получении информации о космической погоде, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.

"Снижение и несвоевременное пополнение собственной орбитальной группировки ведет к росту информационной импортозависимости и снижению оперативности прогноза и оповещения об опасных гелиогеофизических явлениях федеральных органов исполнительной власти и населения, что может нанести значительный экономический ущерб", - сказал он.

Ученый отметил, что Росгидромету было бы достаточно иметь порядка 14 спутников с гелиогеофизической аппаратурой – два-три "Метеора-М", три "Электро-Л", две "Арктики-М", четыре "Ионозонда", "Зонд" и "Предвестник".

"Тогда у нас будет до 80-90% собственной информации о Солнце и космической погоде", - добавил Минлигареев.

На вопрос, сколько эта величина составляет сейчас, он ответил: "Не хочу шокировать".