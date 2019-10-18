Около 5 тыс. человек соберет Международный форум добровольцев в 2019 году

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Международный форум добровольцев ‒ 2019 будет проходить в Сочи с 2 по 5 декабря. По данным организаторов, в мероприятии примут участие около 5 тысяч человек из России и стран зарубежья. Событие будет приурочено к Национальному и Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря, говорится в сообщении на сайте "Роспатриотцентр".