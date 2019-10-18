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РИА Новости
Школа волонтера

Около 5 тыс. человек соберет Международный форум добровольцев в 2019 году

11:28 18.10.2019
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© РИА Новости / Игорь ОнучинОколо 5 тыс. человек соберет Международный форум добровольцев в 2019 году
Около 5 тыс. человек соберет Международный форум добровольцев в 2019 году
© РИА Новости / Игорь Онучин
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Международный форум добровольцев ‒ 2019 будет проходить в Сочи с 2 по 5 декабря. По данным организаторов, в мероприятии примут участие около 5 тысяч человек из России и стран зарубежья. Событие будет приурочено к Национальному и Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря, говорится в сообщении на сайте "Роспатриотцентр".
3 декабря, в день открытия, участников Международного форума добровольцев ‒ 2019 ждет полезная программа: посещение социальных учреждений, благотворительных фондов, знакомство с особенностями развития разных видов волонтерской деятельности.
Деловая программа запланирована на 3‒5 декабря. Участников ждут дискуссии и мастер-классы вместе с ведущими экспертами в сфере добровольчества, профильные секции и сессии по международному сотрудничеству, также они смогут посетить выставку общественных объединений и социальных инициатив.
Вечером 5 декабря пройдет церемония закрытия, где вручат премии победителям всероссийского конкурса "Доброволец России ‒ 2019".
Зарегистрироваться на Международный форум добровольцев в качестве участника можно на официальном сайте добровольцыроссии.рф.
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