Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 32

© Фото : ГУМЧС России по Республике Чувашия ДТП с участием троллейбуса Чебоксарах на проспекте Тракторостроителей. 16 октября 2019

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт — РИА Новости. Количество пострадавших при ДТП в Чебоксарах, где троллейбус с пассажирами врезался в столб, увеличилось до 32 человек, шестеро пострадавших остаются в больницах, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Чувашской Республики.

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.

ДТП произошло в среду около 15 часов на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. По информации регионального управления ГИБДД, у водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. СК проводит доследственную проверку на предмет обеспечения требований безопасности жизни и здоровья пассажиров

"По уточнённой информации, в результате ДТП пострадали 32 человек, из них 10 несовершеннолетних. Шесть человек - пятеро взрослых и один ребенок – остаются на стационарном лечении. Их состояние стабильно, оценивается врачами как "средней степени тяжести", - рассказали агентству в региональном минздраве.