Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T11:25Z
https://ria.ru/20191018/1559929541.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155986/20/1559862011_0:43:924:563_1036x0_80_0_0_bac6c7bd1ec914fb4c466429b7f8cee1.jpg
РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 32

11:25 18.10.2019
636
© Фото : ГУМЧС России по Республике ЧувашияДТП с участием троллейбуса Чебоксарах на проспекте Тракторостроителей. 16 октября 2019
ДТП с участием троллейбуса Чебоксарах на проспекте Тракторостроителей. 16 октября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Республике Чувашия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт — РИА Новости. Количество пострадавших при ДТП в Чебоксарах, где троллейбус с пассажирами врезался в столб, увеличилось до 32 человек, шестеро пострадавших остаются в больницах, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Чувашской Республики.
Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.
ДТП произошло в среду около 15 часов на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. По информации регионального управления ГИБДД, у водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. СК проводит доследственную проверку на предмет обеспечения требований безопасности жизни и здоровья пассажиров
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
6 августа, 09:04РИА Новости
Крупные ДТП в России в 2019 году
"По уточнённой информации, в результате ДТП пострадали 32 человек, из них 10 несовершеннолетних. Шесть человек - пятеро взрослых и один ребенок – остаются на стационарном лечении. Их состояние стабильно, оценивается врачами как "средней степени тяжести", - рассказали агентству в региональном минздраве.
Среди госпитализированных - водитель троллейбуса, он находится в нейрохирургическом отделении.
010301
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФСледственный комитет РФЧебоксарыПроисшествия
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
РИА
Новости
Дым поднимается из сирийского города Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Сирийские курды заявили, что Турция ведет обстрелы вопреки договоренностям
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Лента
новостей
Валерий Сюткин
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
Пассажирский самолет в небе
В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва
Ксения Каторгина
На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
Серийный маньяк Валерий Макаренков. Кадр из оперативной съемки
Кузьминский душитель: как маньяк-велосипедист 27 лет охотился на девушек
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
В лаборатории
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Сотрудник полиции
В Екатеринбурге грабитель банка убил пытавшегося задержать его посетителя
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
В МВД раскрыли подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:46Финская журналистка рассказала об особой атмосфере в российском плацкарте
10:42Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
10:39Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
Лента новостейМолния