В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки в Донбассе со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 16 октября украинские силовики не открывали огонь по территории ЛНР. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"За 17 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР. По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра и вооружения БМП по подконтрольным ополченцам населенным пунктам Лозовое и Калиново.