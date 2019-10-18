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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки в Донбассе со стороны силовиков

11:24 18.10.2019
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© Фото : представительство ЛНР в СЦККПовреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 16 октября украинские силовики не открывали огонь по территории ЛНР. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
Военнослужащие армии Украины
Вчера, 10:35РИА Новости
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"За 17 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР. По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра и вооружения БМП по подконтрольным ополченцам населенным пунктам Лозовое и Калиново.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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