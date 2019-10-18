В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки в Донбассе со стороны силовиков

Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины

© Фото : представительство ЛНР в СЦКК Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины

ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 16 октября украинские силовики не открывали огонь по территории ЛНР. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.