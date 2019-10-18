Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA "Роснефти"

"У нас хорошие отношения с "Роснефтью" и прекрасные отношения с Россией. (Президент РФ - ред.) Владимир Путин является лучшим другом Венесуэлы, как и господин (глава "Роснефти" Игорь - ред.) Сечин. У нас тесные отношения в экономике, особенно на фоне блокады Венесуэлы. Недавно в Москве с визитом был президент (Николас - ред.) Мадуро и он говорил о важности наших отношений с Россией", - подчеркнул Кабельо.