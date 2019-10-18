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РИА Новости

Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA "Роснефти"

11:22 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
"Нет, конечно, нет", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли передача контроля над PDVSA "Роснефти", о чем писали оппозиционные СМИ в латиноамериканской стране.
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"У нас хорошие отношения с "Роснефтью" и прекрасные отношения с Россией. (Президент РФ - ред.) Владимир Путин является лучшим другом Венесуэлы, как и господин (глава "Роснефти" Игорь - ред.) Сечин. У нас тесные отношения в экономике, особенно на фоне блокады Венесуэлы. Недавно в Москве с визитом был президент (Николас - ред.) Мадуро и он говорил о важности наших отношений с Россией", - подчеркнул Кабельо.
Ранее оппозиционное венесуэльское издание El Nacional со ссылкой на источники сообщило, что власти латиноамериканской страны якобы изучают возможность передать "Роснефти" полный контроль над PDVSA в обмен на прощение "долга перед российской стороной", при этом не уточняя, о каком именно долге идет речь. El Nacional утверждает, что российская сторона якобы изучает это предложение. При этом, по данным издания, речь идет не о приватизации, а о других законных процедурах.
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