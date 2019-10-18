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РИА Новости

Родственники Хачатуряна оспорят вывод о невменяемости его младшей дочери

11:21 18.10.2019 (обновлено: 12:20 18.10.2019)
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© АГН "Москва" / Авилов АлександрСестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
© АГН "Москва" / Авилов Александр
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Родственники Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются три его дочери, будут оспаривать вывод о невменяемости младшей из сестер, сообщил журналистам представитель потерпевших Георгий Чугуашвили.
"Мы будем настаивать на повторной психолого-сексолого-психиатрической экспертизе, мы будем отстаивать позицию, что она все осознавала", - сказал адвокат на пресс-конференции в студии телеканала "360".
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
15 октября, 10:14РИА Новости
Адвокаты рассказали подробности издевательств Хачатуряна над дочерьми
Ранее экспертиза признала, что девушка во время убийства была невменяемой, не осознавала, что делает и не может нести ответственность. Поэтому суд не сможет назначить ей наказание, только отправить на принудительное лечение.
Адвокат намерен оспорить такие выводы. В случае успеха ее дело будет рассмотрено в общем порядке, девушке будет грозить до 10 лет заключения.
Ранее следствие проверило, насиловал ли Хачатурян своих дочерей. По словам адвоката, убитого проверяли на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 - истязание и сексуальные преступления.
Кадр из видео следственного эксперимента с участием сестер Хачатурян
8 октября, 16:15РИА Новости
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Следователи вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Из текста постановления ясно: факты морального, физического и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого.
Однако соблюдение следствием формальностей не реабилитирует Михаила Хачатуряна, а обстоятельства дела, описанные в постановлении, признаны установленными фактами.
Ангелина и Крестина Хачатурян
8 октября, 15:25РИА Новости
Опубликована запись звонка Ангелины Хачатурян в полицию после убийства отца
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеМоскваПроисшествия
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