Родственники Хачатуряна оспорят вывод о невменяемости его младшей дочери

Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Родственники Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются три его дочери, будут оспаривать вывод о невменяемости младшей из сестер, сообщил журналистам представитель потерпевших Георгий Чугуашвили.

"Мы будем настаивать на повторной психолого-сексолого-психиатрической экспертизе, мы будем отстаивать позицию, что она все осознавала", - сказал адвокат на пресс-конференции в студии телеканала "360"

Ранее экспертиза признала, что девушка во время убийства была невменяемой, не осознавала, что делает и не может нести ответственность. Поэтому суд не сможет назначить ей наказание, только отправить на принудительное лечение.

Адвокат намерен оспорить такие выводы. В случае успеха ее дело будет рассмотрено в общем порядке, девушке будет грозить до 10 лет заключения.

Ранее следствие проверило, насиловал ли Хачатурян своих дочерей. По словам адвоката, убитого проверяли на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 - истязание и сексуальные преступления.

Следователи вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Из текста постановления ясно: факты морального, физического и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого.