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РИА Новости

Родственники Хачатуряна не будут обжаловать прекращение дела против него

11:20 18.10.2019 (обновлено: 12:19 18.10.2019)
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© Фото : страница Михаила Хачатуряна в ОдноклассникахМихаил Хачатурян
Михаил Хачатурян
© Фото : страница Михаила Хачатуряна в Одноклассниках
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Родственники Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются три его дочери, не будут обжаловать прекращение уголовного дела против него по нереабилитирующим обстоятельствам, сообщил журналистам представитель потерпевших Георгий Чугуашвили.

"Мы не обжалуем это постановление в силу того, что уже в возбужденном деле оспариваем, что он применял к ним насилие", - сказал адвокат на пресс-конференции в студии телеканала "360".

Согласно законодательству, если обвиняемый мертв, родственники имеют право добиться заочного рассмотрения дела, и суд сможет оправдать его (если оснований для оправдания нет, дело закрывается по нереабилитирующим обстоятельствам).
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
3 июля, 16:30Сказано в эфире
"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцамиСестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.
СК после проверки действий Хачатуряна на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления) не стал возбуждать дело против Хачатуряна в связи с его смертью. При этом судмедэкспертизой были установлены факты морального, физического и сексуального насилия Хачатуряна над своими дочерьми.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что суд должен принять во внимание обстоятельства насилия отца над девушками.
Кадр из видео следственного эксперимента с участием сестер Хачатурян
8 октября, 16:15РИА Новости
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
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