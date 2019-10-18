Родственники Хачатуряна не будут обжаловать прекращение дела против него

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Родственники Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются три его дочери, не будут обжаловать прекращение уголовного дела против него по нереабилитирующим обстоятельствам, сообщил журналистам представитель потерпевших Георгий Чугуашвили.
"Мы не обжалуем это постановление в силу того, что уже в возбужденном деле оспариваем, что он применял к ним насилие", - сказал адвокат на пресс-конференции в студии телеканала "360".
Согласно законодательству, если обвиняемый мертв, родственники имеют право добиться заочного рассмотрения дела, и суд сможет оправдать его (если оснований для оправдания нет, дело закрывается по нереабилитирующим обстоятельствам).
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
3 июля, 16:30Сказано в эфире"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцамиСестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.
СК после проверки действий Хачатуряна на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления) не стал возбуждать дело против Хачатуряна в связи с его смертью. При этом судмедэкспертизой были установлены факты морального, физического и сексуального насилия Хачатуряна над своими дочерьми.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что суд должен принять во внимание обстоятельства насилия отца над девушками.
8 октября, 16:15РИА НовостиСестры Хачатурян показали, как убивали отца