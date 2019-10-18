В Ленобласти начал работу первый волонтерский центр Победы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт -РИА Новости. Новый центр займется разработкой методических пособий для добровольцев СЗФО, информированием о возможности стать волонтером, обучением, помощью во взаимодействии с органами государственной власти, а также работой по проекту "Международная команда волонтеров 75-летия Победы", сказал во время церемонии открытия глава региона Александр Дрозденко.

По его словам, в новом окружном центре по подготовке волонтеров Победы пройдут обучение более 20 тысяч добровольцев.

"Главная задача перед волонтерами в канун юбилейного года со дня Великой Победы – это, безусловно, поддержка ветеранов. На добровольцев ложится очень ответственная задача — оказать адресную помощь каждому ветерану, проживающему на территории Ленинградской области, охватить и поддержать все мероприятия, которые будут проходить в регионе. Вторая, не менее важная задача – нести просветительскую функцию, рассказывать школьникам и сверстникам о правде нашей Победы. Сегодня многие пытаются переписать историю, поэтому мы просто обязаны сохранить историческую правду, рассказать о подвигах наших дедов и прадедов, подарившим нам мирное небо над головой", — сказал Дрозденко.

В пресс-службе обладминистрации добавили, что в открытии центра также приняли участие и обсудили совместную работу с волонтерами руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова и председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Центр займется разработкой методических пособий для добровольцев СЗФО, информированием о возможности стать волонтером, обучением, помощью во взаимодействии с органами государственной власти, работой по проекту "Международная команда волонтеров 75-летия Победы".