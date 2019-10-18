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РИА Новости

Китай призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран

11:14 18.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Китая
Мужчина с флагом Китая
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мужчина с флагом Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай призывает США прекратить вмешательство в дела других стран под предлогом защиты прав человека, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя критику США в адрес избрания Венесуэлы в члены СПЧ ООН.
Венесуэлу в четверг в ходе голосования Генассамблеи избрали в число 14 стран, которые в 2020-2022 годах войдут в Совет ООН по правам человека. Всего в совет, который регулярно ротируется, входят 47 стран. Комментируя это решение, госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter, что "Китай и Россия проголосовали за то, чтобы принять Николаса Мадуро в СПЧ ООН. Фарс". Он также добавил, что Мадуро целенаправленно уничтожает права человека каждого венесуэльца.
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"В этих замечаниях США нет никакого смысла, избрание Венесуэлы в Совет ООН по правам человека стало результатом голосования Генассамблеи ООН, что отражает волеизъявление международного сообщества, это законно и правомерно, и, если кто-то подвергает сомнению эти результаты, на мой взгляд, он подвергает сомнению авторитет Генассамблеи ООН", - заявил дипломат.
Гэн Шуан призвал американскую сторону "прекратить политизировать (вопросы обеспечения – ред.) прав человека, прекратить использовать права человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других стран, в противном случае это еще больше подорвет имидж и авторитет США и встретит возражения со стороны международного сообщества".
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Ранее в этом году верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет посетила Венесуэлу, встречалась с представителями властей и оппозиции. В докладе по итогам визита она заявила, что в республике нарушаются базовые права и свободы, однако отметила, что страна готова к сотрудничеству в сфере прав человека. Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что доклад "полон лжи, манипуляций, фальшивых данных".
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Гэн ШуанНиколас МадуроМИД КНРВенесуэлаООНСШАВ мире
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