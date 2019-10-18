Китай призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран

ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай призывает США прекратить вмешательство в дела других стран под предлогом защиты прав человека, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя критику США в адрес избрания Венесуэлы в члены СПЧ ООН.

Венесуэлу в четверг в ходе голосования Генассамблеи избрали в число 14 стран, которые в 2020-2022 годах войдут в Совет ООН по правам человека. Всего в совет, который регулярно ротируется, входят 47 стран. Комментируя это решение, госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter, что "Китай и Россия проголосовали за то, чтобы принять Николаса Мадуро в СПЧ ООН. Фарс". Он также добавил, что Мадуро целенаправленно уничтожает права человека каждого венесуэльца.

"В этих замечаниях США нет никакого смысла, избрание Венесуэлы в Совет ООН по правам человека стало результатом голосования Генассамблеи ООН, что отражает волеизъявление международного сообщества, это законно и правомерно, и, если кто-то подвергает сомнению эти результаты, на мой взгляд, он подвергает сомнению авторитет Генассамблеи ООН", - заявил дипломат.

Гэн Шуан призвал американскую сторону "прекратить политизировать (вопросы обеспечения – ред.) прав человека, прекратить использовать права человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других стран, в противном случае это еще больше подорвет имидж и авторитет США и встретит возражения со стороны международного сообщества".