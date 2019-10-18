В Китае выразили надежду на стабильный и упорядоченный процесс Brexit

"Мы обратили внимания на соответствующие заявления Великобритании и ЕС о позитивном развитии ситуации в их переговорах, и надеемся, что Brexit пройдет упорядоченно и стабильно, что послужит интересам всех сторон, включая Великобританию и ЕС, и будет благоприятно для глобальной стабильности и развития", - заявил Гэн Шуан.