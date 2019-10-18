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РИА Новости

В Китае выразили надежду на стабильный и упорядоченный процесс Brexit

11:13 18.10.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПекин
Пекин
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай надеется, что процесс выхода Великобритании из состава ЕС пройдет стабильно и упорядоченно, что служит интересам обеих сторон и всего мирового сообщества, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Мы обратили внимания на соответствующие заявления Великобритании и ЕС о позитивном развитии ситуации в их переговорах, и надеемся, что Brexit пройдет упорядоченно и стабильно, что послужит интересам всех сторон, включая Великобританию и ЕС, и будет благоприятно для глобальной стабильности и развития", - заявил Гэн Шуан.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС. В сообщении Юнкера в Twitter отмечалось, что Еврокомиссия одобрила договоренность, премьер-министр Британии Борис Джонсон дал понять, что также принимает ее. В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению.
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Выход Британии из ЕвросоюзаГэн ШуанBrexitМИД КНРВеликобританияПекинКитайВ мире
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