В Италии произошло новое извержение вулкана Этна

РИМ, 18 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. Новое извержение вулкана Этна, сопровождавшееся заметным усилением сейсмической активности, зафиксировали в пятницу специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

По данным ученых, землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 03.06 (04.06 мск) в провинции Катания на восточном побережье итальянского острова Сицилия. Эпицентр землетрясения находился на глубине девять километров от земной поверхности. Подземные толчки ощущались в населенных пунктах Мило, Дзафферана Этнеа и Сант`Алфио, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Несколько позднее вулканологи зарегистрировали очередное извержение Этны стромболианского типа. Оно характеризовалось небольшими взрывами и мощным выбросом пепла, вулканических бомб и кусков раскаленного шлака.

Поскольку все эти явления были зафиксированы на большой высоте, администрация международного аэропорта Катании издала распоряжение о частичном закрытии воздушного пространства над городом. В этой связи аэропорт будет принимать лишь четыре авиарейса в час. Вылет самолетов из аэропорта не ограничен и будет производиться согласно расписанию, однако в сложившейся ситуации вероятны задержки рейсов. Всю информацию об изменениях в авиасообщении можно получить на сайте аэропорта

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. 14 июля извержение из так называемого "нового кратера", находящегося в верхней части юго-восточного склона Этны, сопровождалось выбросом раскаленной лавы, вулканического пепла и колебаниями земной поверхности средней силы. С тех пор вулканологи зафиксировали еще несколько менее сильных извержений, последнее из них произошло 11 октября.