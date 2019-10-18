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РИА Новости

В Италии произошло новое извержение вулкана Этна

11:11 18.10.2019 (обновлено: 11:13 18.10.2019)
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CC0 / 6657176 / Вулкан Этна
Вулкан Этна
CC0 / 6657176 /
Вулкан Этна . Архивное фото
РИМ, 18 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. Новое извержение вулкана Этна, сопровождавшееся заметным усилением сейсмической активности, зафиксировали в пятницу специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
По данным ученых, землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 03.06 (04.06 мск) в провинции Катания на восточном побережье итальянского острова Сицилия. Эпицентр землетрясения находился на глубине девять километров от земной поверхности. Подземные толчки ощущались в населенных пунктах Мило, Дзафферана Этнеа и Сант`Алфио, данных о жертвах и разрушениях не поступало.
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Несколько позднее вулканологи зарегистрировали очередное извержение Этны стромболианского типа. Оно характеризовалось небольшими взрывами и мощным выбросом пепла, вулканических бомб и кусков раскаленного шлака.
Поскольку все эти явления были зафиксированы на большой высоте, администрация международного аэропорта Катании издала распоряжение о частичном закрытии воздушного пространства над городом. В этой связи аэропорт будет принимать лишь четыре авиарейса в час. Вылет самолетов из аэропорта не ограничен и будет производиться согласно расписанию, однако в сложившейся ситуации вероятны задержки рейсов. Всю информацию об изменениях в авиасообщении можно получить на сайте аэропорта.
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Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. 14 июля извержение из так называемого "нового кратера", находящегося в верхней части юго-восточного склона Этны, сопровождалось выбросом раскаленной лавы, вулканического пепла и колебаниями земной поверхности средней силы. С тех пор вулканологи зафиксировали еще несколько менее сильных извержений, последнее из них произошло 11 октября.
В июне 2013 года Этна была внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек.
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