Священник: кто начнет общение с раскольником, сам станет им

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости, Артем Буденный. Представители духовенства Элладской православной церкви, которые вступят в общение с раскольниками из так называемой Православной церкви Украины, сами станут раскольниками, заявил РИА Новости член Синодальной Библейско-Богословской комиссии Русской православной церкви протоиерей Андрей Новиков.

Синод Русской православной церкви в четверг сообщил, что поминовение главы Элладской православной церкви архиепископа Иеронима в диптихе РПЦ будет прекращено, если он будет поминать за литургией главу одной из украинских раскольничьих группировок "или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола".

"Как только Иероним помянет Епифания (главу неканонической Православной церкви Украины – ред.) или направит ему поздравление, это будет означать, что он начал с ним общение, это же будет официальным признанием ПЦУ со стороны Элладской церкви. Однако те, кто начнет общение с раскольниками, сами станут раскольниками", - сказал Новиков.

Недействительность хиротоний

Ранее Синодальная Библейско-Богословская комиссия в документе "О недействительности хиротоний украинских раскольников и неканоничности "Православной церкви Украины" пояснила, что Русская церковь прервала каноническое общение с Константинопольским патриархатом, потому что "руководствовалась предписанием святых канонов прерывать общение с теми, кто будет сам "сообщаться с отлученными от общения" (2-е правило Антиохийского Собора)".

По словам протоиерея Андрея Новикова, этот же принцип должен применяться и в отношении духовенства Элладской церкви, которое признает или вступит в общение с представителями ПЦУ.

В том же документе поясняется, почему раскольники из ПЦУ с точки зрения церковных канонов остаются раскольниками, а созданная ими "церковь" - неканоничной, несмотря на то, что в 2018 году Константинопольский патриархат восстановил их в сане и признал автокефалию ПЦУ.

"Одностороннее решение Константинопольского Патриархата о принятии в сущем сане украинских раскольников не может быть признано законным, даже исходя из принципа икономии (снисхождения – ред.), поскольку не были выполнены два важнейших условия его применения: покаяние раскольников и их примирение с Церковью, от единства с которой они отпали и которая наложила на них прещения", - сказано в заявлении.

Авторы документа уточняют, что "большая часть "хиротоний" епископата "Православной церкви Украины" была получена от бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета Денисенко", который еще в 90-е годы был запрещён в служении, извергнут из сана и отлучен от Церкви, причем "его осуждение было документально признано Константинопольской и другими Поместными Православными Церквами".

В христианской церкви есть принцип апостольского преемства: рукоположение епископов восходит к апостолам – ученикам Ииуса Христа, на которых "сошел Святой Дух", запрещенные же в служении и отлученные от Церкви не могут "передавать дары Святого духа", а, значит, рукополагать новых священников и епископов.

Невозможно применить принцип икономии и в отношении последователей "Украинской автокефальной православной церкви", отмечается в документе. В основе этой церковной структуры – "хиротонии", совершенные в 1990 году бывшим епископом Житомирским Иоанном Боднарчуком, который в 1989 году был извержен из сана решением Синода РПЦ, и бывшим диаконом Виктором Чекалиным, которого в 1988 году лишили сана за аморальные поступки.

"На протяжении всей своей истории Православная Церковь во всех случаях применения икономии к раскольникам имела дело с лицами, чья хиротония хотя бы формально через последовательность возложения рук восходила к епископам, имевшим когда-то каноническое посвящение. История не знает прецедентов принятия в "сущем сане" лиц, хиротония которых восходит к самозванцам, никогда не имевшим епископского рукоположения. В этой связи в отношении большинства "иерархов" так называемой "Украинской автокефальной православной церкви", о которой было сказано выше, даже сама постановка вопроса о применении икономии представляется абсолютно невозможной", - сказано в документе.

Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября 2019 года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "Церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".