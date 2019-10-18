СК в Орле проверит информацию о падении в открытый люк женщины с ребенком

ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку данных о падении в открытый люк женщины с маленьким ребенком в Орле, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по сообщениям региональных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту падения в Северном районе города Орла в канализационный люк женщины с малолетним ребенком", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание "Орловские новости", инцидент произошел в четверг, 17 октября, в сквере в Северном районе Орла. Со слов женщины, она гуляла с годовалым ребенком, и в одно мгновение они упали в прикрытую фанерой среди травы дыру. Женщина успела расставить локти, чтобы не провалиться полностью, а дочка оказалась зажата между ней и стеной люка. Ребенка помогла вытащить находившаяся рядом бабушка. По словам женщины, люк оказался очень глубоким и, провались туда, человек не смог бы вылезти.