СК в Орле проверит информацию о падении в открытый люк женщины с ребенком

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по сообщениям региональных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту падения в Северном районе города Орла в канализационный люк женщины с малолетним ребенком", - говорится в сообщении.