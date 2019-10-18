Обстрелы мешают началу отвода сил в Донбассе, заявили в Минобороны Украины

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого. Начать отвод сил они должны были 9 октября. Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что Киев будет ожидать семи дней тишины в Донбассе, чтобы отвести силы, соблюдение перемирия должна подтвердить миссия ОБСЕ.

"Условием начала разведения сил и средств с линии разграничения должно быть подтверждение СММ ОБСЕ отсутствия нарушения режима (прекращения огня – ред.). Сейчас это условие не выполняется", - заявил Загороднюк в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Загороднюк добавил, что после начала разведения сил на двух участках украинские военных займут позиции, расположенные вдали от линии разграничения. Он сказал, что на этих позициях продолжается сооружение инженерных конструкций и фортификационных сооружений. По его словам, украинские военные на новых позициях будут обеспечены необходимым, для них также будут собраны модульные городки.