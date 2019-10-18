Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T11:05Z
https://ria.ru/20191018/1559927901.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155943/08/1559430867_0:27:3250:1855_1036x0_80_0_0_823a3358379986dc271a565ba52e33fc.jpg
РИА Новости

В Москве наградили лауреатов премии "Импульс добра"

11:05 18.10.2019
55
© РИА Новости / Владимир АстапковичАвтомобильное движение на Новом Арбате в Москве. Слева - здание Правительства Москвы
Автомобильное движение на Новом Арбате в Москве. Слева - здание Правительства Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Десятерым лауреатам премии "Импульс добра" вручены награды – золотые статуэтки "ГЕММА", сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), являющейся многолетним партнером премии.
Премия была учреждена в 2012 году Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" (основатель и председатель общественного совета - Вагит Алекперов). Она вручается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям госструктур и ведомств, СМИ и образовательным учреждениям за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России.
Приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии вручения премии направил президент России Владимир Путин, который отметил, что премия объединила вокруг себя сплоченную команду энергичных и неравнодушных людей, а также внесла серьезный вклад в продвижение социального предпринимательства в России.
"Мы в СУЭК много лет поддерживаем неравнодушных и активных людей в наших регионах и видим, как такие проекты делают жизнь в наших регионах лучше, комфортнее. Просто замечательно, что существует такая премия, как "Импульс добра", которая помогает подобным проектам, поддерживает энтузиастов социального предпринимательства, помогает зажигать огонь в сердцах все новых и новых неравнодушных людей", - сказал на церемонии вручения премии заместитель генерального директора СУЭК, президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев.
За семь лет премия была вручена 79 лауреатам из 17 регионов России.
Участок сухого обогащения и переработки угля на шахте, входящей в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
3 октября, 14:32РИА Новости
СУЭК победила в нескольких номинациях конкурса "МедиаТЭК"
000000
Обсудить 0
Сергей ГригорьевВагит АлекперовРоссияНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин направил приветствие участникам премии "Импульс добра"
РИА
Новости
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Власти Ленобласти выбрали лучшие архитектурные предложения ленинградцев
Люберцы
УК в Люберцах вернула жителям более 2,2 млн рублей переплаты за отопление
Школьник у доски
СУЭК организовала обучающий семинар для родителей с особыми детьми
Лента
новостей
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Глава Югры объяснила количество заявок от региона на премию "Импульс добра"
Опознавательный знак Инвалид на автобусе
Транспорт столицы адаптируется для нужд маломобильных людей
Открытие выставки Открытая коллекция и торжественная передача Музейному агентству Ленинградской области собрания редких книг и открыток, посвященных историческому прошлому территорий, ныне входящих в состав Ленинградской области
Уникальную коллекцию ретро открыток передали музеям Ленобласти
Города России. Биробиджан
ЕАО до конца октября получит около десяти тысяч тонн угля
Аэрофлот
Аэрофлот открыл продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
СГК назвала условие для инвестиции 14 млрд рублей в теплосети Новосибирска
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
Патриарх назвал ситуацию в мировом православии приоритетной темой для СМИ
Президент РФ В. Путин принял верительные грамоты у 18 послов иностранных государств. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан Имангали Тасмагамбетов на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
Посол: России и Казахстану нужно создавать единое духовное пространство
Омск
В Омске пройдет международный форум "Инносиб-2019"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:59Госбюро расследований заподозрило двух киевских полицейских в пытках
10:59В Турции погибла девочка из России
10:54Богданов обсудил с заместителем премьера Катара ситуацию на Ближнем Востоке
10:54В США родился щенок с зеленой шерстью
10:51В ходе протестов в Каталонии за сутки задержали более 50 человек
10:50Исполняющий обязанности мэра столицы Ингушетии ушел в отставку
10:49Сообщивший о взрывчатке в самолете оказался опоздавшим пассажиром
10:46Финская журналистка рассказала об особой атмосфере в российском плацкарте
10:42Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
10:39Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Лента новостейМолния