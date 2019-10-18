В Москве наградили лауреатов премии "Импульс добра"

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Десятерым лауреатам премии "Импульс добра" вручены награды – золотые статуэтки "ГЕММА", сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), являющейся многолетним партнером премии.

Премия была учреждена в 2012 году Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" (основатель и председатель общественного совета - Вагит Алекперов). Она вручается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям госструктур и ведомств, СМИ и образовательным учреждениям за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России.

Приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии вручения премии направил президент России Владимир Путин, который отметил, что премия объединила вокруг себя сплоченную команду энергичных и неравнодушных людей, а также внесла серьезный вклад в продвижение социального предпринимательства в России.

"Мы в СУЭК много лет поддерживаем неравнодушных и активных людей в наших регионах и видим, как такие проекты делают жизнь в наших регионах лучше, комфортнее. Просто замечательно, что существует такая премия, как "Импульс добра", которая помогает подобным проектам, поддерживает энтузиастов социального предпринимательства, помогает зажигать огонь в сердцах все новых и новых неравнодушных людей", - сказал на церемонии вручения премии заместитель генерального директора СУЭК, президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев.