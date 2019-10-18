Леди Гага упала со сцены, когда исполняла откровенный танец с поклонником

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Американская певица и актриса Леди Гага упала со сцены во время концерта в Лас-Вегасе, когда танцевала откровенный танец с поклонником. Видео падения опубликовали зрители в социальных сетях.
18 октября 2019 г.
Судя по видео, которые засняли поклонники под разными ракурсами, Гага и неизвестный танцор могли получить травмы.
Genteee.. A perna dele quebrou?#Enigma pic.twitter.com/YM7ITzVc1z— Rᴏᴄᴋᴇᴛ #9 (@artpopix) 18 октября 2019 г.
"Леди Гага неудачно упала со сцены сегодня вечером после того, как фанат подхватил ее и споткнулся. Сначала она рухнула, а сверху упал еще и вентилятор. Но она вернулась и продолжила шоу. Мы надеемся, что с ней и фанатом все в порядке", — написал в Твиттере администратор фан-аккаунта @GagaMediaDotNet.
Издание ET сообщило, что пока нет официальной информации о том, получила ли Гага и поклонник какие-либо травмы от падения.
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