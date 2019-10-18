Леди Гага упала со сцены, когда исполняла откровенный танец с поклонником

"Леди Гага неудачно упала со сцены сегодня вечером после того, как фанат подхватил ее и споткнулся. Сначала она рухнула, а сверху упал еще и вентилятор. Но она вернулась и продолжила шоу. Мы надеемся, что с ней и фанатом все в порядке", — написал в Твиттере администратор фан-аккаунта @GagaMediaDotNet.