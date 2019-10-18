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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт прокомментировала соглашение США и Турции по Сирии

11:04 18.10.2019
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© AP Photo / DHA/Ugur CanТурецкие военные в районе Манбиджа, Сирия
Турецкие военные в районе Манбиджа, Сирия
© AP Photo / DHA/Ugur Can
Турецкие военные в районе Манбиджа, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Соглашением с США о приостановке операции на севере Сирии Турция хочет показать, что готова идти на переговоры, но страна намерена оставить свой контроль над этой зоной, поэтому спустя 120 часов, скорее всего, возобновит свои действия, считает профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ Ирина Звягельская.
Президент Турции Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.
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Как считает эксперт, Турция не заинтересована в углублении кризиса в отношениях с США. "Кроме того, договоренность была сформулирована таким образом, что Турция ведь не прекращает полностью свою военную операцию, она ее приостанавливает, то есть она дает возможность выйти курдским вооруженным силам оттуда и дальше может формально ее продолжать", - сказала Звягельская РИА Новости.
"Тут дело, по-моему, не только в Соединенных Штатах, вы знаете, что и позиция Турции, и эта операция вызвали очень резкую критику в ООН и со стороны европейских государств. И поэтому, мне кажется, Эрдоган решил показать, что он договороспособен, что он может прервать эту операцию, остановить ее на какое-то время, я думаю, для того, чтобы в конечном итоге легализовать эту зону безопасности, за которую он сражается", - отметила эксперт.
Тем не менее, как считает Звягельская, "сама задача обеспечения этой зоны безопасности так, как это артикулируется в Турции, еще не решена", и Турция будет стараться ее решить.
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"Турция явно намерена оставить свой контроль над этой достаточно широкой зоной, я думаю, что через пять дней мы увидим, что она возобновит свои действия", - считает эксперт.
По поводу того, что соглашение Турции и США касается только определенного участка, Звягельская считает, что стороны "заключили такое соглашение, которое можно было заключить, которое оставляет коридор для маневра".
Сенатор-демократ Крис Ван Холен и сенатор-республиканец Линдси Грэм в США ранее внесли на рассмотрение сената законопроект, который предполагает введение санкций против Турции в связи с ее операцией против курдов на севере-востоке Сирии. Они предусматривают ограничения в отношении президента Турции и членов его кабинета, санкции против энергетического сектора страны. Предлагается запретить военное сотрудничество Вашингтона с Анкарой и ввести санкции за приобретение Турцией российских ЗРК С-400.
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Авторы законопроекта ранее заявили, что не намерены отказываться от инициативы, после того как Анкара объявила о перемирии в зоне своей военной операции на севере Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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