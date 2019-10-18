Прокуратура в Югре проверит перевозчика, чей сотрудник оскорбил пассажиров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 окт - РИА Новости. Прокуратура Югорска проверит руководство фирмы-перевозчика, чей представитель назвал "тупыми людьми" девочку и ее мать, усомнившихся в необходимости компостировать проездной билет, сообщили РИА Новости в прокуратуре ХМАО.

Сообщение об инциденте появились в группе " Подслушано Югорск " в социальной сети "ВКонтакте". Водитель попросил девочку прокомпостировать действующий проездной, однако она отказалась, боясь испортить документ, из-за чего мужчина начал угрожать, что высадит ее. Позже представитель фирмы-перевозчика в автобусе на повышенных тонах пытался доказать матери ребенка, что "пробивать" проездной требует администрация. Женщина попросила показать соответствующий нормативный акт, однако мужчина отказался и назвал ее и девочку "тупыми людьми".

"Насколько известно, женщина приходила на личный прием в прокуратуру. Принято обращение, организована проверка по перевозчику. Направлены материалы для правовой оценки в местный отдел МВД", - сказали в прокуратуре Югры.

На скандал отреагировал и глава муниципалитета Андрей Бородкин. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он написал, что дал поручение профильному городскому департаменту в кратчайшие сроки разобраться "по поводу конфликтной ситуации с пассажирскими перевозками на маршруте Югорск - Югорск-2".

"Считаю, что подобное поведение представителей перевозчика по отношению к пассажирам недопустимо и обязательно станет предметом предъявления законных претензий", - подчеркнул градоначальник, пообещав позднее опубликовать итоги проверки.