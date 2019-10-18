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РИА Новости

В Оренбуржье арестовали мужчину, выбросившего тело матери на помойку

11:00 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 18 окт – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя оренбургского Орска, обвиняемого в жестоком убийстве матери, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.
В минувший понедельник жители домов по улицам Краматорская и Машиностроителей в Орске по дороге на работу увидели возле мусорных баков пакеты с фрагментами расчленённого человеческого тела. Прибывшие на место следователи установили, что части тела принадлежат женщине 50-60 лет, чуть позже был задержан подозреваемый в совершении преступления: им оказался 36-летний сын 62-летней убитой. Ему предъявили обвинение в убийстве.
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"Следователь просил в Ленинском районном суде Орска избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия, его поддержала и прокуратура, при этом сам обвиняемый и его защитник против удовлетворения ходатайства не возражали. Постановлением суда мужчина арестован на один месяц 29 суток - до 15 декабря 2019 года", - сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что обвиняемый выведен из зала суда в наручниках и сопровожден в следственный изолятор №2 управления ФСИН по Оренбургской области.
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