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РИА Новости

Пучдемон вместе с адвокатами добровольно пришел в прокуратуру

10:59 18.10.2019
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© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вместе с адвокатами добровольно явился в пятницу в бельгийские правоохранительные органы, подтвердил РИА Новости представитель созданного им в Бельгии "Совета за республику".
"Подтверждаю эти сообщения", - сообщил Марк Ларройя, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности сообщения в СМИ о явке Пучдемона.
Ранее в прокуратуре Брюсселя сообщили РИА Новости, что смогут приступить к анализу испанского ордера на арест только на следующей неделе, после получения официального перевода документа.
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