Пучдемон вместе с адвокатами добровольно пришел в прокуратуру

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вместе с адвокатами добровольно явился в пятницу в бельгийские правоохранительные органы, подтвердил РИА Новости представитель созданного им в Бельгии "Совета за республику".

"Подтверждаю эти сообщения", - сообщил Марк Ларройя, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности сообщения в СМИ о явке Пучдемона.

Ранее в прокуратуре Брюсселя сообщили РИА Новости, что смогут приступить к анализу испанского ордера на арест только на следующей неделе, после получения официального перевода документа.