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РИА Новости

В Челябинске учительница умерла во время школьного конкурса

10:58 18.10.2019 (обновлено: 11:58 18.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В челябинской школе № 39 учительница начальных классов умерла во время конкурса чтецов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета образования.
Конкурс проходил в актовом зале перед началом уроков. Учительнице внезапно стало плохо.
"Школьный медработник начал проводить реанимационные мероприятия, детей в это время вывели из помещения, была вызвана скорая помощь. Но спасти женщину не удалось, учитель, к сожалению, умерла", — сказала собеседница агентства, отметив, что медики приехали быстро.
Как рассказала директор школы Светлана Урванцева изданию 74.ru, скончавшаяся преподавательница была "очень хорошим человеком и работником". Ей было 62 года, и она редко брала больничный, добавила Урванцева.
В городском комитете образования отметили, что нагрузка у учительницы была 18 часов в неделю — средняя для педагогов.
Скорая помощь
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