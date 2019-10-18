В Челябинске учительница умерла во время школьного конкурса

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В челябинской школе № 39 учительница начальных классов умерла во время конкурса чтецов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета образования.

Конкурс проходил в актовом зале перед началом уроков. Учительнице внезапно стало плохо.

"Школьный медработник начал проводить реанимационные мероприятия, детей в это время вывели из помещения, была вызвана скорая помощь. Но спасти женщину не удалось, учитель, к сожалению, умерла", — сказала собеседница агентства, отметив, что медики приехали быстро.

Как рассказала директор школы Светлана Урванцева изданию 74.ru , скончавшаяся преподавательница была "очень хорошим человеком и работником". Ей было 62 года, и она редко брала больничный, добавила Урванцева.