ОНФ взял на контроль ситуацию с закрытием филиала курганского тубдиспансера

ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) взял на контроль ситуацию с закрытием филиала курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский, представители организации побывали на месте и выяснили мнение местных жителей и персонала учреждения, сообщается на Общероссийский народный фронт (ОНФ) взял на контроль ситуацию с закрытием филиала курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский, представители организации побывали на месте и выяснили мнение местных жителей и персонала учреждения, сообщается на сайте ОНФ.

По данным ОНФ, представители организации накануне выезжали в поселок, где выясняли мнение местных жителей и персонала лечебного учреждения.

"Они пояснили, что их реакция связана с тем, что у них мало информации о дальнейшей судьбе диспансера, они боятся, что его закроют навсегда… ОНФ взял на контроль конфликт с закрытием на ремонт Чернавского тубдиспансера в Курганской области", - говорится в сообщении.

По данным ОНФ, органы исполнительной власти региона в ближайшее время создадут комиссию для обследования зданий филиала тубдиспансера. "Мы будем настаивать на включении в комиссию нашего эксперта, чтобы обеспечить учет мнения общественности", – цитируются на сайте слова руководителя регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федора Теребенина.

Кроме того, вместе с участником "Молодежки ОНФ" Давидом Мардвиновым Теребинин побывал в Чернавском, но попасть в тубдиспансер общественникам не удалось: после решения о консервации больницы территория находится под частной охраной, добавляется в сообщении.

Департамент здравоохранения региона ранее сообщал, что отделение в поселке Чернавский остановило работу с 15 октября в связи с проведением капитального ремонта из-за износа зданий и коммуникаций. Все работники за два месяца были предупреждены об этом, всем были предложены должности в других медучреждениях, в том числе в Кургане.