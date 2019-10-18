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РИА Новости

ОНФ взял на контроль ситуацию с закрытием филиала курганского тубдиспансера

10:55 18.10.2019
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© Фото : Общероссийский народный фронтФилиал курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский
Филиал курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский
© Фото : Общероссийский народный фронт
ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) взял на контроль ситуацию с закрытием филиала курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский, представители организации побывали на месте и выяснили мнение местных жителей и персонала учреждения, сообщается на сайте ОНФ.
По данным ОНФ, представители организации накануне выезжали в поселок, где выясняли мнение местных жителей и персонала лечебного учреждения.
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"Они пояснили, что их реакция связана с тем, что у них мало информации о дальнейшей судьбе диспансера, они боятся, что его закроют навсегда… ОНФ взял на контроль конфликт с закрытием на ремонт Чернавского тубдиспансера в Курганской области", - говорится в сообщении.
По данным ОНФ, органы исполнительной власти региона в ближайшее время создадут комиссию для обследования зданий филиала тубдиспансера. "Мы будем настаивать на включении в комиссию нашего эксперта, чтобы обеспечить учет мнения общественности", – цитируются на сайте слова руководителя регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федора Теребенина.
Кроме того, вместе с участником "Молодежки ОНФ" Давидом Мардвиновым Теребинин побывал в Чернавском, но попасть в тубдиспансер общественникам не удалось: после решения о консервации больницы территория находится под частной охраной, добавляется в сообщении.
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Департамент здравоохранения региона ранее сообщал, что отделение в поселке Чернавский остановило работу с 15 октября в связи с проведением капитального ремонта из-за износа зданий и коммуникаций. Все работники за два месяца были предупреждены об этом, всем были предложены должности в других медучреждениях, в том числе в Кургане.
В ночь на четверг профсоюз "Альянс врачей" на страницах своих соцсетей сообщил, что в тубдиспансер ворвались более 20 людей в штатском и якобы выволокли пациентов, медиков и представителей профсоюза, применив грубую силу. Позже врио директора департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина сообщила, что в среду объект передан на охрану частному охранному предприятию, его сотрудники осмотрели помещения и обнаружили девять посторонних людей, в том числе двух врачей, двух представителей организации "Альянс врачей". Она назвала это срежиссированной ситуацией для дестабилизации в области и в здравоохранении. Позже суд оштрафовал главу профсоюза "Альянс врачей" за "неповиновение распоряжению сотрудника полиции" после инцидента с закрытием филиала курганского областного противотуберкулезного диспансера.
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Общероссийский народный фронтКурганская областьОбщество
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