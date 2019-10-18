В Брянске полицейского задержали при получении взятки

БРЯНСК, 18 окт - РИА Новости. Брянский полицейский задержан при получении взятки на сумму более миллиона рублей, сообщает УМВД региона.

"Сорокаоднолетний полицейский был задержан при получении от гражданина незаконного денежного вознаграждения в размере 1 105 000 рублей", - говорится в сообщении.

По данным полиции, за денежное вознаграждение правоохранитель обещал прекратить в отношении гражданина уголовное преследование.

Отмечается, что факт нарушения закона был выявлен сотрудниками службы собственной безопасности МВД России и областного УМВД совместно с УФСБ России по Брянской области.

В отношении задержанного СУСК по Брянской области возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание - 15 лет лишения свободы.