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РИА Новости

В Брянске полицейского задержали при получении взятки

10:52 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 18 окт - РИА Новости. Брянский полицейский задержан при получении взятки на сумму более миллиона рублей, сообщает УМВД региона.
"Сорокаоднолетний полицейский был задержан при получении от гражданина незаконного денежного вознаграждения в размере 1 105 000 рублей", - говорится в сообщении.
По данным полиции, за денежное вознаграждение правоохранитель обещал прекратить в отношении гражданина уголовное преследование.
Отмечается, что факт нарушения закона был выявлен сотрудниками службы собственной безопасности МВД России и областного УМВД совместно с УФСБ России по Брянской области.
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В отношении задержанного СУСК по Брянской области возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание - 15 лет лишения свободы.
По данному факту УМВД России по Брянской области проводит служебную проверку, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будет привлечен его руководитель, отмечается в сообщении.
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МВД РФБрянскБрянская областьПроисшествия
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