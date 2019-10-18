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РИА Новости

Наследник главы императорского дома Романовых посетит Крым

10:48 18.10.2019
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВеликая княгиня М. Романова и цесаревич Г. Романов посетили Евпаторию
Великая княгиня М. Романова и цесаревич Г. Романов посетили Евпаторию
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Наследник главы российского императорского дома великий князь Георгий Михайлович Романов посетит Крым с официальным рабочим визитом, сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.
"Великий князь Георгий Михайлович прибывает с рабочим визитом по официальному приглашению министерства культуры Республики Крым и примет участие в ряде культурных мероприятий, которые пройдут в эти дни в Крыму", - сказал РИА Новости Пилькевич.
По его словам, в рамках визита князь Романов примет участие в международной научной конференции "Крым в судьбе Династии Романовых. Начало и конец царствования Императора Николая II", которая состоится 20-22 октября.
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Пилькевич подчеркнул, что визит приурочен в том числе к 100-летию исхода членов императорского дома из Крыма, покинувших Россию в 1919 году.
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Георгий РомановНиколай IIКрымРоссияОбщество
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