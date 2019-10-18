В аэропорту Симферополя задержали восемь рейсов из-за тумана

"В аэропорту задерживается прибытие и вылет восьми воздушных судов в связи с погодными условиями, вызванными туманом, который ночью опустился на аэропорт. Задержки составляют от одного до нескольких часов. В настоящее время туман рассеивается, в ближайшее время все задержавшиеся воздушные суда прибудут в Крым", - сказали в пресс-службе.