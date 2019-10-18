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РИА Новости
Туризм

В аэропорту Симферополя задержали восемь рейсов из-за тумана

10:48 18.10.2019 (обновлено: 11:10 18.10.2019)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПассажиры в международном аэропорту "Симферополь"
Пассажиры в международном аэропорту Симферополь
© РИА Новости / Александр Полегенько
Пассажиры в международном аэропорту "Симферополь". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Прибытие и вылет восьми рейсов задерживается в международном аэропорту "Симферополь" из-за тумана, сообщили в пресс-службе авиаузла.
"В аэропорту задерживается прибытие и вылет восьми воздушных судов в связи с погодными условиями, вызванными туманом, который ночью опустился на аэропорт. Задержки составляют от одного до нескольких часов. В настоящее время туман рассеивается, в ближайшее время все задержавшиеся воздушные суда прибудут в Крым", - сказали в пресс-службе.
Кроме того, в аэропорту отметили, что представители авиакомпаний работают с пассажирами и предоставляют все необходимые услуги.
"Сотрудники аэропорта также оказывают максимальное содействие пассажирам", - подчеркнули в пресс-службе.
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